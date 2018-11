Wat gaat er vrijdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 2 november 2018.

Politie komt met informatie over gevonden lichaam bos Heinenoord

De politie verwacht later op vrijdag uitsluitsel te kunnen geven over de identiteit van de dode die donderdag is gevonden in het Zuid-Hollandse bos Heinenoord. Het lichaam werd gevonden tijdens de zoektocht naar de vermiste Mona Baartmans uit Delft. Die 79-jarige vrouw verdween 23 september, nadat ze haar man had bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij iemand in een zwarte auto stapte.

Pro-formazitting in zaak verkrachting Rotterdam

Vrijdag is een inleidende zitting in de zaak tegen een achttienjarige man uit Rotterdam die vastzit op verdenking van het gewelddadig verkrachten van een jonge vrouw op 21 juli van dit jaar. Inmiddels is duidelijk dat Gerson F. ook wordt verdacht van het aanranden van een andere vrouw diezelfde dag. Het slachtoffer van de verkrachting werd in de vroege ochtend bij haar woning aangevallen. Ze raakte ernstig gewond, uit de tenlastelegging blijkt onder meer dat de verdachte haar probeerde te wurgen met een t-shirt. Hem wordt poging tot moord verweten.

Schaatsseizoen begint met kwalificatietoernooi in Heerenveen

In Heerenveen gaat het schaatsseizoen officieel van start met het World Cup-kwalificatietoernooi. Op de eerste dag in Thialf staan de 500 en 5.000 meter voor mannen en de 1.500 meter voor vrouwen op het programma. Daarbij verschijnen onder anderen meervoudig olympisch kampioenen Kjeld Nuis, Sven Kramer en Ireen Wüst op het ijs. Het toernooi duurt tot en met zondag.

En verder:

- Komt er een nieuw seizoen van House of Cards beschikbaar.

- Wordt er stilgestaan bij de moord op Theo van Gogh in 2004.

- Neemt China de rol van tijdelijke voorzitter van de VN-Veiligheidsraad over.

Tv-tip: The Voice of Holland

20.30-22.30 uur op RTL4: Het negende seizoen van The Voice of Holland gaat van start. Lil' Kleine is de nieuwe coach die samen met Waylon, Anouk en Ali B op zoek gaat naar het zangtalent van dit jaar. Het seizoen begint traditiegetrouw met de blind auditions.

Weer

Op vrijdagochtend trekt er nog een wolkendek van het westen naar het oosten over het land, waaruit een enkele bui kan vallen. In de loop van de dag wordt het overal droog en komt de zon er ook bij. Het wordt ongeveer 11 graden.

