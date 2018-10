Wat gaat er dinsdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 30 oktober 2018.

Drietal voor rechter om voorbereiden liquidatie in Oss

Drie mannen uit Amsterdam (24, 28 en 29 jaar) staan voor de rechter op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie in 2017. De drie zouden zich hebben opgemaakt om een 56-jarige man doden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) volgden en observeerden ze de auto van het beoogde slachtoffer, waar een peilbaken van de politie onder zat. In afgeluisterde gesprekken zouden de mannen hebben gesproken over een plan om iemand door zijn achterhoofd te schieten.

PSV treft RKC in tweede ronde TOTO KNVB-beker

In de tweede ronde van de TOTO KNVB-beker staan zeven wedstrijden op het programma en komt er direct een Nederlandse topclub in actie. PSV neemt het in het Philips Stadion op tegen RKC (aftrap 18.30 uur). De zes andere affiches zijn AFC-TOP Oss (19.00 uur), Kozakken Boys-Almere City, FC Twente-Noordwijk, SC Cambuur-Koninklijke HFC, Urk-Roda JC (allen 19.45 uur) en De Graafschap-PEC Zwolle (20.45 uur). Ajax en Feyenoord komen respectievelijk woensdag en donderdag in actie.

En verder:

- Opent minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zijn bezoek aan Noord-Afrika in Nigeria.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie in de eerste drie kwartalen van 2018.

Tv-tip: VetGelukkig?!

20:25-21:05 uur op NPO 3: Patty Brard en Diederik Jekel gingen allebei aan de slag om iets te doen aan hun overtollige kilo's. Met (wisselend) succes. Ze onderzoeken in VetGelukkig?! vanuit hun persoonlijke ervaring de wetenschappelijke en culturele aspecten van overgewicht.

Weer

Dinsdagochtend is er lokaal een kleine kans op mist. Het wordt een vrij regenachtige dag met middagtemperaturen tussen 6 en 9 graden. In de loop van de dag kan het langs de kust stormachtig gaan waaien, met windkracht 7-8 en windstoten tot 80 kilometer per uur.

