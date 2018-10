Wat gaat er dinsdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 23 oktober 2018.

Koning en koningin op staatsbezoek naar Verenigd Koninkrijk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan op bezoek bij de Britse Queen Elizabeth II en spreken tijdens dat bezoek ook met andere leden van de Briste koninklijke familie. Ook staan er gesprekken met politici op het programma, zoals met de Britse premier Theresa May en oppositielieder Jeremy Corbyn. Enige tijd gelden ontving premier Rutte May al in Den Haag. Het staatsbezoek komt op het moment dat het Verenigd Koninkrijk spreekt met de EU over een vertrek uit de unie. Het land is een belangrijke partner voor Nederland, vooral op het gebied van de handel.

Pro-formazitting in zaak doodgestoken Utrechtste student

Er is een eerste inleidende zitting tegen een 31-jarige man die ervan wordt verdacht dat hij op 11 juli zijn ex-vriendin in Utrecht heeft omgebracht. De 24-jarige vrouw had de relatie tussen de twee verbroken, maar de man zou haar zijn blijven lastigvallen. Na de dood van de vrouw, die verpleegkunde studeerde, werd al snel duidelijk dat de verdachte al een contact- en locatieverbod was opgelegd. De vrouw had ook een alarmknop gekregen van de politie.

Staking Ryanair-personeel op luchthaven Eindhoven

Het cabinepersoneel van Ryanair dat gestationeerd is in Eindhoven, gaat het werk op de luchthaven 24 uur lang neerleggen. De medewerkers doen dit om te protesteren tegen het voornemen van hun werkgever om de basis op de luchthaven te sluiten, wat voor onduidelijkheid over de banen van deze mensen heeft gezorgd. De effecten van de staking blijft voor passagiers mogelijk beperkt. Naar verwachting zal Ryanair personeel vanuit andere bases ingevliegen om de geplande vluchten uit te voeren.

Ajax treft Benfica in Champions League

Ajax neemt het in de Champions League op tegen het Portugese Benfica. De Amsterdammers gaan in groep E met vier punten uit twee duels aan kop, terwijl de Portugezen met drie punten derde staan. De aftrap van het duel in de Johan Cruijff ArenA wordt om 21.00 uur verricht.

Saoedische investeringsbijeenkomst start ondanks vele afzeggingen

In Saoedi-Arabië begint een grote investeringsbijeenkomst die onderdeel is van de toekomstplannen van het land. Om de doelstellingen die Saoedi-Arabië heeft voor 2030 te realiseren, heeft het land namelijk veel buitenlandse investeerders nodig. Vele grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld Siemens en Uber hebben echter afgezegd vanwege de vermeende betrokkenheid van Saoedi-Arabië bij de dood van de journalist Jamal Kashoggi. Ook hebben landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland gezegd dat ze geen afgevaardigden zullen sturen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra, zal ook niet afreizen naar de Saoedische hoofdstad Riyadh.

- Komt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan naar verwachting met een uitgebreide verklaring over het onderzoek naar de dood van de Saoedische journalist Jamal Kashoggi.

- Neemt de EU een besluit over de volgende stappen die het zal zetten naar aanleiding de discussie met Italië over de ingediende begroting.

Tv-tip: Brard&Jekel: Vetgelukkig?

20.25-21.05 uur op NPO3: Patty Brard en Diederik Jewel weten allebei maar al te goed wat het is om te strijden tegen overgewicht. Zij onderzoeken vanuit hun persoonlijke ervaring de wetenschappelijke en culturele kanten van overgewicht.

Weer

Het is dinsdag op veel plekken bewolkt. In het noorden van het land is er kans op een bui, in de rest van het land blijft het naar verwachting droog. Er staat een stevige wind uit het noordwesten en het wordt maximaal 15 graden.

