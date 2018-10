Wat gaat er maandag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 22 oktober 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Start zitting in ontvoeringszaak peuter Insiya

Maandag begint de zaak tegen zes verdachten van betrokkenheid bij de ontvoering van de inmiddels vier jaar oude Insiya. Het meisje werd eind september ontvoerd uit de woning van haar oma in Amsterdam en naar haar vader in India gebracht. De verdachten hadden daar ieder hun eigen rol in. De vader en moeder van Insiya zijn al ruim twee jaar in een juridische strijd om de voogdij verwikkeld. Tot nu toe zonder definitief resultaat. De vader zal in een later stadium afzonderlijk worden vervolgd.

Zaak mishandeling Vindicat verder

De rechtszaak tegen een lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat gaat verder. De man staat terecht voor de mishandeling van een ander lid op 3 december 2017. Een derde persoon werd hiervoor al eerder veroordeeld tot een werkstraf van negentig uur, waarvan vijftig uur voorwaardelijk. De man die nu terechtstaat ontkent geweld te hebben gebruikt en vroeg om het horen van drie getuigen. Daarom werd zijn zaak opgeschort.

Italiaanse regering moet zich verantwoorden voor budget

De deadline voor Italië om aan de EU uitleg te geven over de ontwerpbegroting verloopt maandag om 12.00 uur. De EU heeft de zorgen over de begroting geuit omdat eerder afgesproken is dat Italië de overheidsuitgaven in ieder geval niet zou verhogen. De nieuwe regering is dat echter toch van plan. Het begrotingstekort zal hierdoor oplopen tot 2,8 procent. En hoewel dat onder de afgesproken grens van 3 procent is, ziet de EU de Italiaanse voorstellen als "een bron van zorg".

Kiki Bertens speelt tegen Angelique Kerber in WTA Finals

Kiki Bertens begint maandag aan de WTA Finals, het prestigieuze toernooi voor de beste acht tennissters van het jaar. De 26-jarige Nederlandse neemt het in haar eerste groepsduel op tegen de Duitse Angelique Kerber, die dit jaar Wimbledon op haar naam schreef. De partij begint waarschijnlijk rond 15.30 uur Nederlandse tijd. Eerst staat vanaf 13.30 uur het duel tussen Naomi Osaka en Sloane Stephens op het programma.

En verder:

- Kunnen studenten die beginnen aan hun tentamenweek aan de Universiteit van Amsterdam, knuffelen met puppy's om tot rust te komen.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over de religiebeleving in Nederland in 2017.

- Haalt minister Bruins voor Medische Zorg de eerste griepprik.

Tv-tip: Anita wordt opgenomen

22.15-23.05 uur op NPO1: Voor deze nieuwe serie duikt Anita Witzier het gevangeniswezen in en mag ze binnen de muren vrij spreken met gedetineerden. Maandag ontmoet Witzier Feride die een straf van tien jaar uitzit, omdat ze door haar man werd gedwongen een moord te plegen.

Weer

In de nacht van zondag op maandag valt er her een der een bui. Maandagochtend trekken de buien vanuit het westen het land uit en wordt het overal droog. Ook trekken de wolkenvelden in de loop van de ochtend weg. De zon gaat zich dan ook laten zien. Er staat een matige tot vrij krachtige wind en het wordt 15 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg