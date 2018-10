Wat gaat er zondag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 21 oktober 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Amerikaanse veiligheidsadviseur Bolton brengt bezoek aan Rusland

De Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton reist af naar Rusland om met zijn collega Nikolai Patrushev te spreken. Het is de eerste ontmoeting van de twee die ervoor moet zorgen dat de communicatie tussen de Verenigde Staten en Rusland verbetert op ministerieel niveau. De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland wordt momenteel grotendeels beïnvloed door de vermeende Russische inmenging tijdens de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Grand Prix van de Verenigde Staten

Max Verstappen komt in actie in de Grand Prix van de Verenigde Staten, die om 20.10 uur (Nederlandse tijd) begint. De Nederlander van Red Bull Racing begint na zijn pech in de kwalificatie vanuit de achterhoede in Austin, waar hij vorig jaar vierde werd. Lewis Hamilton kan zijn vijfde wereldtitel veiligstellen. De Brit van Mercedes moet dan winnen en Sebastian Vettel mag niet als tweede eindigen. Bij een tweede plek van Hamilton moet de Duitser van Ferrari buiten de top vijf eindigen en bij plaats drie heeft Vettel een klassering bij de eerste zeven nodig.

Eredivisie

In de negende speelronde van de Eredivisie staan zondag vijf wedstrijden op het programma, met Feyenoord-PEC Zwolle (aftrap 14.30 uur) en Fortuna Sittard-De Graafschap (16.45 uur) als blikvangers. NAC Breda ontvangt vanaf 12.30 uur Willem II in de Brabantse derby, Heracles Almelo speelt thuis tegen FC Groningen en ADO Den Haag reist naar VVV-Venlo (beide aftrap 16.45 uur).

En verder:

- Wordt de Amsterdam Marathon gelopen.

- Vindt de uitreiking van de Jan Wolkersprijs plaats, de prijs voor het beste natuurboek.

Tv-tip: NCIS

21.30-22.25 uur op Net5: Speciaal agent Leroy Gibbs en zijn team onderzoeken misdaden die te maken hebben met de Amerikaanse marine. Alles komt voorbij, van moord tot terrorisme en diefstal. In de eerste aflevering van het zestiende seizoen krijgt Gibbs de rol van waarnemend directeur, precies een maand nadat Vance is ontvoerd.

Weer

De ochtend begint lokaal met wat mistbanken. In het zuiden van het land laat de zon zich zondag het meeste zien. In andere delen van het land is het hoofdzakelijk bewolkt. Later op de dag trekken de wolkenvelden naar verwachting ook verder naar het zuiden. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 15 en 17 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg