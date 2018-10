Wat gaat er maandag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 15 oktober 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Coalitie geeft meer duidelijkheid over dividendmaatregel

De coalitiepartijen vergaderen maandag in Den Haag opnieuw over een alternatief voor als de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft. Volgens de betrokken partijen zijn ze dicht bij een akkoord. Donderdag spraken de fractievoorzitters van D66, VVD, ChristenUnie en CDA ook al met elkaar. Minister Wopke Hoekstra van Financiën stelde toen vertrouwen te hebben in een goede uitkomst. Het heroverwegen van de afschaffing van de dividendbelasting volgde op het besluit van Unilever om het hoofdkantoor toch niet naar Nederland te verhuizen.

Vrouw die kind (4) achterliet op Amsterdam CS voor de rechter

De moeder die vorig jaar haar vierjarige zoontje achterliet op Amsterdam Centraal Station moet zich voor de rechtbank verantwoorden. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de veertigjarige Marokkaanse Nabila R. ervan dat ze op 26 november vorig jaar haar zoontje te vondeling heeft achtergelaten, om zich van hem te ontdoen. Het kind werd door mensen gevonden, kort daarop kon de vrouw worden aangehouden.

Chinese premier heeft ontmoeting met koning en koningin

De Chinese premier Li Keqiang en zijn vrouw hebben een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Máxima als onderdeel van hun bezoek aan Nederland. De premier is samen met enkele ministers en een handelsdelegatie zondag al aangekomen in Amsterdam. Verschillende Nederlandse en Chinese gasten zullen overdag bij de verschillende officiële bezoeken aanwezig zijn, waarna de koning en koningin de Chinese premier als afsluiting van het bezoek op Paleis Noordeinde zullen ontvangen.

Premier Rutte spreekt met Oostenrijkse bondskanselier Kurz

Naast het bezoek van de Chinezen wordt Nederland ook aangedaan door de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Premier Mark Rutte zal met Kurz onder andere spreken over algemene thema's als voorbereiding op de aanstaande Europese Raad. Oostenrijk is namelijk momenteel voorzitter van de EU. Naar verwachting zal er hoofdzakelijk gesproken worden over de Brexit, een van de belangrijkste agendapunten deze week in Europa. Volgens de onderhandelaars van de EU en het Verenigd Koninkrijk is een akkoord over de Brexit namelijk aanstaande.

Pro-formazitting in zaak steekincident Den Haag op 5 mei

De man die op 5 mei van dit jaar drie personen neerstak in Den Haag, staat voor de rechter. De 32-jarige Malek F. wordt ervan verdacht dat hij destijds heeft ingestoken op willekeurige mensen op het Johanna Westerdijkplein. Toen de politie arriveerde, loste zij enkele waarschuwingsschoten, maar de man weigerde zijn mes neer te leggen. Dat deed hij naar eigen zeggen in de hoop te worden doodgeschoten door de politie.

En verder:

- Wordt er gestart met een rechtszaak in Amerika die draait om de toelating van Aziatische studenten aan de prestigieuze Harvard University. De universiteit zou studenten selecteren op basis van ras, zo stellen de aanklagers.

- Is er een pro-formazitting in de zaak van een man die een echtpaar zou hebben gehouden als slaaf.

- Beginnen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan in Australië aan een rondreis door het gemenebest.

Tv-tip: Kroongetuige

21.30-22.30 uur op RTL4: In het tweede seizoen wacht presentatrice Monic Hendrickx negen BN'ers op in het Zweedse Köping, waar een moord is gepleegd. De kroongetuige moet de jacht op de dader saboteren. Deelnemers aan de spelshow zijn onder anderen Birgit Schuurman, Viggo Waas, Fred Teeven en Loretta Schrijver.

Weer

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen houdt het zomerse weer nog even aan. Door een wind uit het zuiden is het maandag opnieuw warm voor de tijd van het jaar met temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Het is maandag verder afwisselend bewolkt en zonnig en slechts op een enkele plek in het land valt een kleine bui.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg