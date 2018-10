Wat gaat er zondag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 14 oktober 2018.

Demonstratie in Haarlem vanwege situatie ondergedoken burgemeester

Een groep inwoners van Haarlem heeft een demonstratie voor de burgemeester van de stad georganiseerd. Burgmeester Jos Wienen wordt namelijk al enige tijd beveiligd en zit sinds kort zelfs ondergedoken vanwege onbekende bedreigingen. Met de demonstratie, die om 16.00 uur van start gaat, willen de inwoners hem een hart onder de riem steken.

Gebied Idlib officieel aangemerkt als gedemilitariseerde zone

Idlib geldt als het laatste grote bolwerk van de opstandelingen die vechten tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, die wordt gesteund door Rusland en Iran. Omdat er zich veel strijders van verschillende groepen zich hebben verzameld in het gebied, waardoor de gevechten aanhouden, is er een gebied van 15 tot 20 kilometer rond Idlib ingesteld als gedemilitariseerde zone. Eerder deze week stelde Turkije, dat zich ook roert in de strijd in de regio, dat zware wapens al uit het aangemerkte gebied waren verwijderd.

Verkiezingen in Duitse deelstaat Beieren

In de zuidelijk gelegen deelstaat mogen Duitsers naar de stembus. In de zuidelijke regio is het CSU de laatste jaren altijd de grootste partij geweest, maar het is maar de vraag of ze de meerderheid in het parlement van Beieren weet te behouden. Als ze deze meerderheid verliezen, betekent dat ook veel voor de federale coalitie van bondskanselier Angela Merkel. Het CSU is namelijk haar belangrijkste partner, in een al instabiele regering die geplaagd wordt door politieke onrust door onder andere immigratie.

En verder:

- Houdt de Amerikaanse president Donald Trump een rally in de staat Kentucky.

- Kunnen kinderen in het kader van het einde van de Kinderboekenweek, boeken ruilen op de stations Utrecht Centraal en Den Haag Centraal.

Tv-tip: The witness for the prosecution

22.00-23.15 uur op BBC First: In deze rechtbankserie zit de jonge Leonard Vole in het beklaagdenbankje omdat hij societyvrouw Emily French zou hebben vermoord, voor wie hij de boekhouding deed. Wat was hun relatie? En kan Leonards vrouw Romaine hem een alibi bezorgen, of helpt ze hem juist direct de gevangenis in?

Weer

De zon laat zich zondagochtend op de meeste plaatsen nog even zien. Later op de dag neemt de bewolking verder toe en ontstaat er een stevige wind. In het westen kan een enkele bui vallen, in de rest van het land blijft het droog. Ook zijn de temperaturen nog aan de zomerse kant, uiteenlopen van 22 tot 24 graden. Vanaf maandag neemt de kans op bewolking en buien toe en daalt de temperatuur verder.

