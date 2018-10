Wat gaat er zaterdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 13 oktober 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Protesten tegen racisme in Duitse hoofdstad Berlijn

Na eerdere protesten in Hamburg en München staat er voor zaterdag een grote demonstratie tegen racisme op het programma in de Duitse hoofdstad Berlijn. Op eerdere protesten kwamen al duizenden mensen af en ook in Berlijn worden dergelijke aantallen demonstranten verwacht. In de andere steden waren ook veel tegenstanders op de been. Duitsland gaat de laatste tijd gebukt onder een fel debat als gevolg van de immigratiepolitiek. Zowel voor- als tegenstanders gaan regelmatig de straat op.

Oranje speelt tegen Duitsland

Het Nederlands elftal vervolgt de Nations League met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Na de nipte 2-1-nederlaag tegen wereldkampioen Frankrijk van vorige maand is Oranje nog puntloos in de nieuwe competitie. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

Ronde van Lombardije

In Italië wordt de laatste wielerklassieker van het jaar verreden. 'De koers van de vallende bladeren' start in Como en finisht in Bergamo. De kersverse wereldkampioen Alejandro Valverde behoort tot de favorieten, net als Lotto-Jumbo-renner Primoz Roglic. Nederlandse outsiders voor de wedstrijd over 241 kilometer zijn Bauke Mollema en Sam Oomen.

En verder:

- Houdt het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen een open dag.

- Begint de Race of the Classics, een zeiltocht met klassieke schepen van Rotterdam naar Amsterdam met een tussenstop in Engeland.

Tv-tip: Eigen huis en tuin

18.05-18.35 uur op RTL4: Evelyn, Thomas en Tom trekken zijn terug van hun zomerstop, want de tuin moet immers weer winterklaar gemaakt worden. In dit nieuwe seizoen is er daarnaast ook aandacht voor eendagsklussen en allerlei praktische tips voor in en rondom het huis.

Weer

Hoewel oktober al een aardig eindje op weg is, wordt het zaterdag toch zomers. De temperaturen lopen op tot tussen de 24 en lokaal zelfs 27 graden bij een matige wind. Er is daarnaast veel ruimte voor de zon. Vanaf zondag neemt de bewolking verder toe en daalt de temperatuur.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg