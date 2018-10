Wat gaat er vrijdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 12 oktober 2018.

Strafeisen in zaak blokkade snelweg A7 op dag sinterklaasintocht

Het Openbaar Ministerie (OM) zal een strafeis formuleren tegen de verdachten van het blokkeren van de A7 bij Joure op de dag van de landelijke sinterklaasintocht in 2017. Door de blokkade konden bussen met demonstranten van Kick Out Zwarte Piet niet doorrijden naar Dokkum, waar de intocht plaatsvond. Volgens het OM creëerden de Friezen daarmee een gevaarlijke situatie. Tijdens de zittingsdagen hebben de personen die de blokkades hebben veroorzaakt geen spijt betuigd.

Gezamenlijk verhoor Fred Ros en Peter la Serpe in zaak-Holleeder

Vrijdag worden in het proces tegen Willem Holleeder kroongetuigen Peter la Serpe en Fred Ros tegelijkertijd gehoord over hun kennis van de vermeende betrokkenheid van Holleeder bij de moorden op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). La Serpe is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij beide liquidaties, Ros voor zijn rol bij de moord op Van der Bijl.

Uitgestelde zoektocht naar overlevenden Indonesië nu echt gestaakt

Familieleden van de meer dan vijfduizend personen die nog worden vermist na de verwoestende aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hadden verzocht om nog een dag langer naar overlevenden te zoeken dan gepland. Indonesische autoriteiten hadden gehoor gegeven aan dit verzoek, maar vrijdag komt er dan toch een einde aan de zoektocht. Tot vrijdagavond laat zoeken duizenden reddingswerkers naar overlevenden. Het officiële dodental is ondertussen al uitgekomen boven de tweeduizend.

Pro-formazitting in zaak cocaïnesmokkel Rotterdam

In het onderzoek naar de drugsorganisatie die actief is in de Rotterdamse haven zijn in april van dit jaar de eerste verdachten aangehouden, onder wie een medewerker van de Belastingdienst. Er is toen ook beslag gelegd op een vakantiewoning in Rockanje, dure sieraden en tienduizenden euro's aan contant geld. Meerdere personen staan terecht voor betrokkenheid bij de cocaïnetransporten.

En verder:

- Dient er een kort geding tussen de Stichting Nederlandse Top 40 en Radio 538. De stichting is het namelijk niet eens met het besluit van Radio 538 om te stoppen met het uitzenden van de Top 40, terwijl de radiozender zelf met een alternatief komt.

- Wordt de Russische politicus Alexei Navalny vrijgelaten. Navalny geldt als de oppositieleider en een groot criticus van president Vladimir Poetin. Hij is meermaals opgepakt tijdens demonstraties.

- Staan er protesten van Catalanen gepland tijdens de Spaanse Nationale Dag, een feestdag die ingesteld werd ter nagedachtenis aan de ontdekkingen van Christoffel Columbus.

Tv-tip: Kiss Kiss Bang Bang

20.30-22.35 uur op SBS9: Een serie bizarre gebeurtenissen stort zich over kruimeldief Robert Downey jr. uit als hij per ongeluk wordt aangezien voor een acteur. Dankzij de scherpe grappen groeide deze eigenzinnige kruising tussen detectivethriller en 'buddymovie' uit tot een geliefde film.

Weer

In de loop van vrijdag komt er meer ruimte voor de zon. Bij een zuidelijke wind loopt de temperatuur op tot tussen de 21 en 24 graden. Hoewel de zon zich regelmatig laat zien, is het van tijd tot tijd ook bewolkt. Wel blijft het droog. Zaterdag wordt het zonniger en warmer, naar verwachting slaat het weer vanaf zondag om.

