Wat gaat er donderdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 11 oktober 2018.

Uitspraak in zaak brandmerken tieners door begeleider jeugdkamp

Mark B., de Zeeuwse 24-jarige begeleider van een scoutingkamp in België, wordt ervan verdacht tijdens het kamp verschillende kinderen in de leeftijd van elf tot vijftien jaar gebrandmerkt te hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zeven maanden celstraf geëist tegen B, die officieel terechtstaat wegens zware mishandeling met voorbedachte rade.

Zoekactie naar overlevenden aardbeving en tsunami Sulawesi komt ten einde

De grootschalige zoekacties naar overlevenden na de aardbeving en de tsunami op Sulawesi stopt donderdag definitief. Er zal lokaal nog wel naar slachtoffers worden gezocht, maar de Indonesische autoriteiten staken grotere acties. Eerder deze week werden grotere zoektochten nog geïntensiveerd om mogelijke overlevenden alsnog te redden. Het officiële dodental ligt inmiddels boven de tweeduizend. Woensdag was in Nederland een actiedag voor de slachtoffers. Daarmee kwam het ingezamelde bedrag op ruim 11 miljoen euro te staan.

Amerikaanse pastoor moet voor de rechter verschijnen in Turkije

Ondanks meerdere bemiddelingspogingen en verzoeken tot vrijlating, staat de Amerikaanse predikant Andrew Brunson toch voor de rechter in Turkije. Hij wordt onder meer beschuldigd van steun aan een terreurorganisatie, en zou volgens Turkije betrokken zijn geweest bij de organisatie van de geestelijke Fethullah Gülen, die ervan verdacht wordt de mislukte coup in 2016 georganiseerd te hebben. Brunson zit al bijna twee jaar vast in Turkije en ontkent dat hij banden heeft met de beweging van Gülen.

Uitreiking Televizier-Ringen

In Amsterdam worden de Televizier-Ringen, de Nederlandse televisieprijzen, uitgereikt. Drie programma's, te weten De Luizenmoeder, Expeditie Robinson, en Beau Five Days Inside strijden om de Gouden Televizier-Ring, de prijs voor het beste programma. De Luizenmoeder en Beau Five Days Inside zijn 'nieuwkomers', Expeditie Robinson ontving al vaker nominaties voor het beste programma, maar won de prijs nooit.

En verder:

- Vindt een zitting van de Raad van State plaats die draait om de intrekking van de Wet raadgevend referendum, omdat de Stichting Meer Democratie van mening is dat minister Kajsa Olongren van Binnenlandse Zaken onjuist heeft gehandeld bij de besluitvorming.

- Is het Coming Out Day, de internationale dag die op moet roepen tot gesprek over bijvoorbeeld homo- en biseksualiteit.

- Spreekt het Catalaanse parlement over de toekomstige relatie met Spanje.

- Is er een nieuwe zittingsdag in de zaak tegen de personen die tijdens de sinterklaasintocht demonstranten blokkeerden op de A7.

Tv-tip: Vrouw op Mars

20.25-21.00 uur op NPO2: Journaliste Fidan Ekiz onderzoekt de ontwikkeling van de vrouwenrechten in Nederland in deze nieuwe zesdelige documentaireserie. Ekiz spreekt daarvoor met zowel mannen als vrouwen die betrokken waren bij deze strijd. Deze eerste aflevering draagt de titel: Van huisvrouw tot huisman.

Weer

Het is donderdag opnieuw zonnig en warm voor de tijd van het jaar. In de ochtend schijnt de zon vrijwel overal volop. In het verloop van de middag krijgen verschillende delen van het land vanuit het zuiden echter te maken met bewolking, overigens wel afgewisseld met zonnige perioden. In het uiterste zuiden is er kans op een enkele bui, in de rest van het land blijft het wel droog. Het wordt 18 tot 25 graden.

