Wat gaat er woensdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 10 oktober 2018.

Nationale actiedag voor getroffen Sulawesi

Verschillende televisieprogramma's en radiozenders besteden woensdag de hele dag aandacht aan het door aardbevingen en een tsunami getroffen Indonesische eiland Sulawesi. Het doel is om geld op te halen voor Giro555 Nederland helpt Sulawesi. Om 12.00 uur wordt de dag afgetrapt. Het voorlopige eindbedrag wordt in de avond in Pauw bekendgemaakt.

Benaouf A. gehoord als getuige in hoger beroep Staatsliedenbuurt

Crimineel kopstuk Benaouf A. wordt gehoord als getuige in het hoger beroep van de zaak die draait om de schietpartij in de Staatsliedenbuurt in Amsterdam in 2012. Benaouf A. was zelf een van de beoogde slachtoffers van de schietpartij. Anouar B. (28) en Adil A. (30) kregen levenslange gevangenisstraffen opgelegd voor de moord op Youssef Lhkorf (28) en Saïd El Yazidi (21) en de poging tot moord op Benaouf A. en twee motoragenten.

Volleybalsters spelen achtste WK-wedstrijd

De Nederlandse volleybalsters spelen hun achtste wedstrijd op het WK in Japan. De vorige zeven duels werden gewonnen door het team van bondscoach Jamie Morrison, maar met Brazilië treft Oranje nu een serieuze tegenstander. Brazilië werd in 2008 en 2012 olympisch kampioen. De wedstrijd begint om 6.30 uur Nederlandse tijd.

En verder:

- Ondertekent minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal, waarmee het wordt erkend als "wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland".

-Oordeelt de rechtbank in Brussel over de aanpak van de luchtkwaliteit in Vlaanderen na een vordering van Greenpeace.

-Presenteert de nationale ombudsman Reinier van Zutphen een onderzoeksrapport over inburgering.

Tv-tip: 3Onderzoekt: Haat

21.55-22.40 uur op NPO 3: Presentator Johan Eikelboom loopt een dag mee met een extreemrechtse man die zichzelf een patriot noemt. Verder graaft hij bij Groningers naar waar de haat voor de overheid vandaan komt en komt ook zijn eigen haat aan bod.

Weer

Het wordt woensdag zonnig en warm met temperaturen van 22 tot 24 graden. Een slechts matige zuidoostenwind zorgt ook niet voor afkoeling.

