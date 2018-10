Wat gaat er dinsdag ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 9 oktober 2018.

Uitspraak in klimaatzaak tegen Staat

Het Hof van Den Haag doet uitspraak in het hoger beroep van de klimaatzaak. Op 24 juni 2015 won de organisatie Urgenda met negenhonderd mede-eisers de klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat. De rechter droeg de Staat op om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De Staat ging in hoger beroep.

D66 kiest nieuwe fractievoorzitter

De Tweede Kamerfractie van D66 vergadert dinsdagochtend over wie Alexander Pechtold moet opvolgen als fractievoorzitter. De 52-jarige politicus maakte zaterdag bekend af te zwaaien, om ruimte te maken voor "een nieuwe generatie". Alleen de overige achttien D66-Kamerleden kunnen gekozen worden tot de opvolger van Pechtold.

Uitspraak in zaak rond Nicole van den Hurk

Jos de G. hoort dinsdag of hij in hoger beroep wordt veroordeeld voor het verkrachten en doden van Nicole van den Hurk in 1995. Volgens justitie is er bewijs dat de 51-jarige verdachte de tiener om het leven heeft gebracht door "geweld tegen het hoofd" en door te steken. De G. zei tijdens een eerdere zitting dat hij niet meer wist waar hij was ten tijde van de dood van Van den Hurk. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in hoger beroep veertien jaar geëist.

Kroongetuigen aan het woord in proces tegen Holleeder

Peter La S. en Fred Ros worden de komende twee weken verhoord over hun vermeende banden met Willem Holleeder. De twee sloten in ruil voor strafvermindering deals met justitie. Maandag zouden de twee ook praten, maar de zitting werd afgelast vanwege problemen met het vervoer van La S.

En verder:

- Staan 34 Friezen wederom voor de rechter vanwege het blokkeren van een snelweg op de dag van de sinterklaasintocht.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers over in hoeverre Nederlanders tevreden zijn met hun werk.

- Moeten de Syrische rebellen alle zware wapens verwijderen uit de gedemilitariseerde zone in de provincie Idlib.

TV-tip: Ontvoerd

21.30-22.30 uur op RTL 4: Op 29 september 2016 wordt de dan tweeënhalf jaar oude Insiya op brute wijze meegenomen uit de woning van haar grootmoeder in Amsterdam. Haar vader zit achter de ontvoering en neemt haar mee naar India. John van den Heuvel zet alles op alles om moeder Nadia bij te staan en naar een oplossing te zoeken.

Weer

Na brede opklaringen in de nacht, kunnen in de vroege ochtend plaatselijk mistbanken ontstaan. Dinsdag zal net als maandag voornamelijk zonnig verlopen. Het is wel een aantal graden warmer. In de middag kan het 17 tot 21 graden worden. Er staat een zwakke wind.

