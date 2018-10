Wat gaat er zaterdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 6 oktober 2018.

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Begrafenis chansonnier Aznavour

Charles Aznavour, de wereldberoemde Armeens-Franse chansonnier die maandag op 94-jarige leeftijd is overleden, zal worden bijgezet in zijn familiegraf. De ceremonie en de bijzetting vinden plaats in de gemeente Montfort-l'Amaury, enkele tientallen kilometers ten zuiden van Parijs. Eerder deze week werd hij al geëerd tijdens een speciale bijeenkomt in Parijs. Aznavour componeerde meer dan twaalfhonderd liedjes, verkocht 180 miljoen platen en speelde mee in circa zestig films.

PSV hoopt op winst in Eredivisie

In de Eredivisie wil PSV zaterdagavond om 19.45 uur thuis tegen VVV-Venlo de 1-2-nederlaag van afgelopen woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Internazionale van zich af spelen. De Eindhovenaren zijn na zeven speelrondes nog zonder puntenverlies en gaan dan ook ruimschoots aan kop met vijf punten voorsprong op de naaste achtervolgers Ajax (zondag thuis tegen AZ), Feyenoord (zondag uit tegen Willem II) en Heracles Almelo (zondag uit tegen Vitesse).

Kwalificatie Grand Prix van Japan

In de Formule 1 begint zaterdag al om 8.00 uur de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan. Het is aannemelijk dat Mercedes (Lewis Hamilton en Valtteri Bottas) en Ferrari (Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen) gaan strijden om poleposition en dat Max Verstappen zich in zijn Red Bull moet richten op de vijfde plaats. Hamilton pakte vorig jaar de pole op het Suzuka International Racing Course.

Misbruikslachtoffers Jehovah's overhandigen manifest aan burgemeester Emmen

Slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehovah's Getuigen zullen een manifest overhandigen aan de burgemeester van Emmen. Dit zal gebeuren tijdens een vreedzaam protest. Het manifest roept op om de veiligheid van kinderen centraal te stellen in alle religieuze gemeenschappen. Het Openbaar Ministerie (OM) is in verschillende regio's in Nederland een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar het vermeende misbruik bij de Jehovah's Getuigen. De gemeenschap zelf zei eerder dat er geen intern onderzoek komt naar de aantijgingen.

En verder:

- Is het Open Huizendag, waarbij gegadigden woningen die te koop staan, kunnen bekijken zonder afspraak.

- Is het internationale Vogelteldag.

- Houdt D66 het najaarscongres.

Tv-tip: Ik Vertrek

21.30-22.25 uur op NPO1: JC is 42 jaar; een mooie leeftijd om alsnog je dromen na te jagen. In Italië heeft hij met Wendy een watermolen gekocht, die behoorlijk piept en kraakt. Er is dus genoeg werk aan de winkel.

Weer

Na een op sommige plaatsen koude nacht, wordt het zaterdag opnieuw zonnig en warm. In de middag is er in het westen wel meer kans op bewolking en later op de avond kan er ook een enkele bui vallen. Het wordt 18 tot 24 graden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg