Wat gaat er vrjidag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 5 oktober 2018.

Pro-formazitting in zaak beschieting pand tijdschrift Panorama

Vrijdag vindt de eerste inleidende zitting plaats in de zaak tegen de drie verdachten van de beschieting van het Amsterdamse pand waarin de redactie van Panorama zetelt. Het gebouw werd in juni beschoten met een raketwerper. De drie verdachten zijn gelieerd aan motorclub Caloh Wagoh MC Main Triad. De 41-jarige Richard Z. uit Woerden is de president van Chapter Silencio. Het motief van de mannen is vooralsnog onduidelijk.

Oranjevrouwen spelen tegen Denemarken in strijd WK-deelname

De Oranjevrouwen beginnen vrijdagavond in de play-offs aan hun herkansing in de strijd om WK-deelname. De wedstrijd tegen Denemarken, dat ruim een jaar geleden werd verslagen in de finale van het EK, wordt gespeeld in Breda en begint om 20.00 uur. De return is op 9 oktober. Bij winst volgt nóg een play-offronde voor de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman.

Uitreiking Gouden Kalveren op slotavond NFF

Traditiegetrouw worden op de slotavond van het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht de zogeheten Gouden Kalveren uitgereikt. De filmprijzen worden uitgereikt in verschillende categorieën, waaronder de prijzen voor beste regie, beste acteur en beste actrice. De belangrijkste prijs is uiteraard die voor de beste film. In deze categorie zijn Bankier van het Verzet, Beyond Words, Cobain, La Holandesa en In Blue de kanshebbers. Brimstone won de titel Beste Film in 2017.

Getuigenverhoor Ariën K. in zaak-Holleeder

In de zaak-Holleeder vindt vrijdag het verhoor van Ariën K. plaats. De crimineel is bevriend geweest met Cor van Hout, een van de vermeende slachtoffers en de zwager van Willem Holleeder. Eerder kwam in het proces naar voren dat Sonja Holleeder een geheime opname heeft gemaakt van een gesprek met Ariën K. Daarin zou hij hebben gezegd dat Holleeder en Dino Soerel bij elkaar hoorden als het ging om criminele activiteiten.

En verder:

- Is het de Dag van de Leraar.

- Vinden de vrije trainingen voor de Grand Prix van Japan plaats.

- Wordt de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt.

Tv-tip: Brimstone

22.05-0.05 uur op NPO3: Het leven van Liz (gespeeld door Dakota Fanning) verandert als er in het dorp een dominee (gespeeld door Guy Pierce) verschijnt. Hij probeert alles te verwoesten wat ze lief heeft. Uiteindelijk wordt duidelijk dat de twee een gedeelde geschiedenis hebben.

Weer

Hoewel er vrijdag sprake is van enige hoge bewolking, is er ook veel ruimte voor de zon. Pas later op de avond kan er een enkele bui vallen. Bij een matige wind wordt het 20 tot lokaal 24 graden.

