Wat gaat er donderdag in ieder geval gebeuren? Hieronder de hoofdpunten uit de nieuwsagenda van 4 oktober 2018.

Uitspraak in rechtszaak rapproducent Suge Knight

De 53-jarige rapproducent Suge Knight heeft in september een deal gemaakt met de Amerikaanse openbare aanklager. Knight hoort donderdag wat zijn straf zal zijn. Naar verwachting krijgt hij 28 jaar cel voor het opzettelijk aanrijden van twee mannen. Een van de slachtoffers overleefde dat niet.

Laatste zittingsdag in zaak tegen Holleeder voor getuigenis Peter la S.

Er is donderdag weer een zittingsdag in de zaak tegen Willem Holleeder. Het is de derde dag waarop de rechtbank de moorden op Kees Houtman (november 2005) en Thomas van der Bijl (april 2006) behandelt. Het is (waarschijnlijk) de laatste zitting voordat op 8 oktober kroongetuige Peter la S. zal getuigen in de extra beveiligde rechtbank de Bunker in Amsterdam.

Bertens in actie in achtste finales Peking

Kiki Bertens neemt het in de achtste finales van het WTA-toernooi van Peking op tegen de Tsjechische Aleksandra Krunic. Bertens, die als nummer elf van de wereld aan een sterk jaar bezig is, hoopt zich de komende weken te verzekeren van deelname aan de prestigieuze WTA Finals.

Zitting Raad van State over geluidsoverlast vliegtuigen Schiphol

Tijdens een zitting van de Raad van State wordt gesproken over een eerder uitgekeerde schadevergoeding aan onwonenden van Schiphol. De aanvraag voor een schadevergoeding kwam voort uit het het feit dat hun woningen minder waard zouden zijn geworden door de invloed van zogenoemd grondgeluid van vliegtuigen. Het gaat de bewoners vooral om het laagfrequente geluid dat vliegtuigen net voor vertrek maken op de start- en landingsbaan. De omwonenden gaan echter niet akkoord met de hoogte van de schadevergoeding en gingen daarom in beroep.

En verder:

- Is het Dierendag.

- Komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de maatschappelijke participatie van jongeren in 2017.

- Bestaat het actualiteitenprogramma EenVandaag 25 jaar.

Tv-tip: Helden van de Wildernis

21.30-22.20 uur op NPO1: Art Rooijakkers bezoekt Joeri Zwerts in Kameroen. Die Eindhovenaar probeert daar door middel van bosbouw zijn favoriete dier te redden: de laaglandgorilla. Die wordt namelijk bedreigd door boskap en de jacht.

Weer

Het is donderdagochtend op de meeste plaatsen eerst nog bewolkt. Er kan dan ook nog een enkele kleine bui vallen. Later op de dag wordt het droger en gaat de zon zich meer laten zien. De temperaturen kunnen dan oplopen tot 20 graden, terwijl de minima overdag rond de 17 graden liggen.

