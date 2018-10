PSV tegen Inter | Blok bezoekt Turkije

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

PSV treft Internazionale in Champions League

In de Champions League staan woensdagavond acht groepswedstrijden op het programma en de meest in het oog springende is uiteraard PSV tegen Internazionale. De Eindhovenaren moeten winnen van de ploeg van Oranje-international Stefan de Vrij om op koers te komen voor Europese overwintering, nadat de eerste wedstrijd met 4-0 verloren werd tegen FC Barcelona. Het duel in het Philips Stadion begint om 21.00 uur. Ander fraai affiche woensdag is Napoli tegen Liverpool en ook daar wordt om 21.00 uur afgetrapt.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) bezoekt Turkije

Minister Blok bezoekt Turkije op uitnodiging van zijn Turkse collega Mevlüt Cavusoglu. Aanleiding voor het bezoek is de herstelde onderlinge relatie tussen beide landen. Minister Blok: "Het is belangrijk om nu na de uitwisseling van ambassadeurs ook verder met elkaar het gesprek weer aan te gaan over uiteenlopende onderwerpen. De nauwe banden tussen onze landen gaan honderden jaren terug en we werken samen op verschillende terreinen zoals migratie, terrorismebestrijding en economie en handel."

Inleidende zitting in de zaak tegen verdachte ombrengen Martin Kok

Achraf B. wordt ervan verdacht misdaadblogger Martin Kok op 8 december 2016 te hebben doodgeschoten in Laren. Tijdens de eerste zitting werd duidelijk dat Anouar B., die vastzit in Marokko, een verklaring heeft afgelegd in deze zaak. B., zelf verdacht van het plaatsen van een autobom onder de auto van Martin Kok in juli 2016, zegt dat Achraf B. tegen hem heeft opgebiecht dat hij bij de moord op Kok aanwezig is geweest. Ook zou Anouar B. de naam van Ridouan T. als opdrachtgever hebben genoemd voor de moord op Kok, maar dit is niet bevestigd.

En verder:

- wordt de Nobelprijs voor de Scheikunde uitgereikt.

- wordt het Leidens Ontzet herdacht en gevierd.

Tv-tip: Filmster Gezocht (M/V)

21:30-22:30 uur op SBS6: In Filmster Gezocht (M/V) gaan Frank Lammers, Isa Hoes en Tim Oliehoek samen met presentatrice Leontine Borsato op zoek naar de grootste allround acteur of actrice van het land.

Weer

Woensdag is er een afwisseling van zon en wolken. Vooral in de ochtend kan in het noorden nog een buitje vallen. 's Middags wordt het rond de 15 graden. Donderdag wordt het op veel plaatsen 18 graden. Vrijdag kan het in het binnenland ruim 20 graden worden.

Bekijk het actuele weerbericht | Bekijk de situatie op de weg