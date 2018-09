WK wielrennen | Demonstratie Oostvaardersplassen

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

WK wielrennen in Oostenrijkse Innsbruck

De wereldtoppers van het wielerpeloton zijn bijeen in het Oostenrijkse Innsbruck om te strijden voor de WK-titel. Het parcours van 258,5 bevat maar liefst 4.670 hoogtemeters. In de laatste 170 kilometer rijden de renners zes rondjes van 23,9 kilometer, met elke keer een klim van 7,9 kilometer à 5,7 procent. Nederland heeft een sterke ploeg met onder meer Tom Dumoulin, Wout Poels, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk. De finish wordt rond 16.40 uur verwacht.

Demonstratie tegen afschieten dieren Oostvaardersplassen

Een groep actievoerders zal demonsteren tegen het besluit van de provincie Flevoland om honderden edelherten af te schieten. Er zullen onder meer kransen worden neergelegd voor de "binnenkort dode dieren".

Nasleep tsunami Indonesië

Reddingswerkers zoeken op het Indonesische eiland Sulawesi naar overlevenden van de aardbevingen en tsunami die het eiland vrijdag troffen. Er zijn gebieden die moeilijk begaanbaar zijn, wat de reddingsoperatie bemoeilijkt. Het dodental staat officieel op 384, maar dat aantal zal vermoedelijk nog stijgen.

Minister Kaag spreekt mogelijk met Rihanna

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) ontmoet zangeres Rihanna zondag mogelijk op het Global Citizen Festival in New York. De zangeres en bewindsvrouw kwamen onlangs via Twitter met elkaar in contact. Rihana vroeg toen om een donatie van 100 miljoen dollar voor onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. Deze donatie is enkele dagen geleden inderdaad toegezegd door Kaag.

Verkiezingen in Koerdische regio in Irak

De parlements- en presidentsverkiezingen in de autonome Koerdische regio in Irak stonden eigenlijk voor november 2017 op het programma. Toen bleken de partijen vanwege de onrust in de regio niet in staat om kandidatenlijsten te leveren. De onrust ontstond na een onafhankelijkheidsreferendum van enkele maanden eerder, waarin een grote meerderheid van de Koerden voor stemde. Irak is fel tegen deze afscheiding.

Macedonië houdt referendum over nieuwe naam

De bevolking van Macedonië mag zich in een referendum uitspreken over de nieuwe naam van hun land. Het parlement in Skopje is al akkoord met de nieuwe naam Noord-Macedonië. Griekenland heeft een regio met de naam Macedonië en heeft de naamswijziging als voorwaarde gesteld om de Balkanstaat toe te laten tot de NAVO en de Europese Unie.

En verder:

- Zullen drie astronauten een ruimtewandeling maken om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan het internationale ruimtestation ISS.

- Wordt het Stoptoberhuis geopend, waarin vijftig rokers zich vijf dagen lang opsluiten om de "strijd aan te gaan met de sigaret".

- Gaat Vitesse in de Eredivisie op bezoek bij Feyenoord. Verder staan onder meer AZ - PEC Zwolle en FC Groningen - FC Utrecht op het programma.

Tv-tip: Wie kent mij nog?

22:30-22:45 uur op NPO 2: Het is de Week tegen Eenzaamheid en als je naar dit programma met de 27-jarige Mehmet (27) uit Mijdrecht kijkt, weet je waarom een week eigenlijk te kort is voor dit nijpende probleem waar veel Nederlanders mee kampen.

Weer

Zondag schijnt eerst de zon geregeld. In de loop van de dag zal de bewolking vanuit het noordwesten toenemen en valt er mogelijk een bui. Het wordt 16 tot 18 graden bij een zwakke tot matige wind.

