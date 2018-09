Stille tocht gezinsdrama | Zware storm Griekenland

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Stille tocht voor omgekomen gezin Papendrecht

In Papendrecht wordt een stille tocht gehouden voor het vorige week omgekomen gezin. De politie gaat ervan uit dat de vader van het gezin zijn vrouw en twee kinderen omgebracht heeft en daarna zichzelf heeft gedood. Het gezin werd vervolgens gevonden nadat er brand uitbrak in de woning. De stille tocht is georganiseerd door de gemeente en mensen die dicht bij het gezin stonden. De burgemeester van Papendrecht houdt een toesprak na de stille tocht, waarna een minuut stilte in acht genomen wordt.

Zogeheten medicane koerst af op Griekenland

Griekenland maakt zich op voor de komst van een grote storm. Een zogeheten medicane, feitelijk een orkaan op de Middellandse Zee, koerst af op enkele Griekse eilanden. Hoewel het nog maar de vraag is of de wind echt orkaansnelheden zal bereiken, staat wel vast dat verschillende eilanden in ieder geval te maken krijgen met harde windstoten en mogelijk ook met stormvloed. Zaterdag overdag moet duidelijk worden welke Griekse eilanden het zwaarst getroffen zullen worden.

Rico Verhoeven verdedigt wereldtitel kickboksen

Rico Verhoeven verdedigt voor de achtste keer zijn wereldtitel kickboksen in het zwaargewicht bij Glory. De Brabander neemt het in de Johan Cruijff ArenA op tegen de Braziliaan Guto Inocente. Ook de Brabantse kickbokser Robin van Roosmalen komt de ring in voor een titelgevecht. Het vedergewicht neemt het op tegen de thai Petchpanomrung Kiatmookao.

Wegwedstrijd vrouwen op WK Wielrennen

Op de WK wielrennen in Innsbruck strijden de vrouwen om de regenboogtrui. Chantal Blaak is titelverdediger, maar andere Nederlandse vrouwen zijn op voorhand favoriet. Annemiek van Vleuten, die eerder deze week wereldkampioen tijdrijden werd, en Anna van der Breggen die zilver pakte, gelden ook in de wegwedstrijd als grote kanshebbers.

En verder:

- Is de finale van het Nationaal Junior Songfestival.

- Bestaat de Fabeltjeskrant vijftig jaar.

Tv-tip: Spy

20.30-23.00 uur op SBS6: Spy is een vlotte actiecomedy met Susan (Melissa McCarthy) in de hoofdrol. Ze is een pretentieloze analist bij de CIA en de miskende held achter vele gevaarlijke operaties. Ze verruilt haar kantoorbaan voor die van een infiltrant als haar partner opeens verdwijnt.

Weer

Het is zaterdag van tijd tot tijd bewolkt. Tussendoor laat de zon zich wel zien. Er staat niet veel wind en de temperaturen lopen op tot ongeveer 15 graden.

