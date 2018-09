Zitting zaak tabaksindustrie | Tijdrit WK wielrennen

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Zogeheten artikel 12-procedure vervolging tabaksindustrie

In de rechtbank in Den Haag vindt de zitting plaats om vervolging van de tabaksindustrie af te dwingen. Advocaat Bénédicte Ficq is hiervoor een zogeheten artikel 12-procedure gestart. Hiermee kan het hof besluiten om alsnog tot vervolging over te gaan, nadat het Openbaar Ministerie (OM) van vervolging heeft afgezien. De zitting, waarin partijen worden gehoord, vindt achter gesloten deuren plaats. Het gerechtshof gaat daarna oordelen of het OM de tabaksindustrie toch moet vervolgen. Die beslissing valt waarschijnlijk enkele weken later.

Dumoulin hoopt op titel in tijdrit WK wielrennen

Bij de WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck hoopt Tom Dumoulin zijn wereldtitel op de tijdrit te prolongeren. De Limburger is in de race tegen de klok de topfavoriet voor het goud. Naast Dumoulin komen ook Wilco Kelderman en Jos van Emden namens Nederland in actie. Bij de vrouwen stond de tijdrit dinsdag al op het programma. Annemiek van Vleuten prolongeerde haar wereldtitel en het podium werd gecompleteerd door Anna van der Breggen (tweede) en Ellen van Dijk (derde).

Strafeis in zaak drugssmokkel met kotter

Het OM spreekt de strafeis uit tegen drie mannen die worden verdacht van het organiseren van drugssmokkel met een viskotter in de zomer van 2017. Een van de verdachten, Muhammed S., werd geschaduwd door de politie. Zo kon de 261 kilo cocaïne worden onderschept. De drie mannen ontkennen elke betrokkenheid, maar doen er vooral het zwijgen toe. De bemanning van het schip werd in mei 2018 tot zes jaar cel veroordeeld.

PSV en Ajax in KNVB-beker

In de eerste ronde van de KNVB-beker is het woensdag de beurt aan PSV en Ajax. De Eindhovenaren spelen om 18.30 uur een uitwedstrijd tegen tweededivisionist Excelsior Maassluis en de Amsterdammers treffen in Noordwijk Te Werve, dat uitkomt in de tweede klasse (aftrap 20.45 uur). Feyenoord en AZ komen donderdag pas in actie in het bekertoernooi.

En verder:

- Is het Wereld Anticonceptiedag.

- Spreekt premier Mark Rutte tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Tv-tip: De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken

20.30-21.30 uur op SBS6: Dries, Honoria, Dave en Donny Roelvink leven een maand lang in een eenvoudige woning en moeten zien rond te komen van een bijstandsuitkering. Gaat het de familieleden, die doorgaans enige luxe gewend is, lukken om aan het einde van de maand uit te komen met hun budget?

Weer

Het is woensdag in de vroege ochtend eerst nog fris en op sommige plaatsen in het land ook mistig. Later op de dag wordt het echter zonnig en warm weer met temperaturen van 17 tot 19 graden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten, aan de kust kan het iets steviger waaien.

