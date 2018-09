DSW komt met nieuwe zorgpremie | Start KNVB-beker

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

DSW komt als eerste verzekeraar met nieuwe premie

DSW komt dinsdag met de premies voor de zorgverzekeringen in het nieuwe jaar. De verzekeraar is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe premies bekendmaakt. Andere verzekeraars komen uiterlijk in november met hun nieuwe premies. Eerder dit jaar stelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de verzekeraars hun aanbod van basisverzekeringen overzichtelijker moeten presenteren.

Heracles en Willem II in actie in KNVB-bekertoernooi

Dinsdag begint het KNVB-bekertoernooi van het seizoen 2018/2019. PSV, Ajax (beide woensdag) en Feyenoord (donderdag) komen pas later deze week in actie. Op de eerste avond is het de beurt aan onder andere Heracles Almelo (tegen FC Den Bosch), VVV-Venlo (tegen Westlandia), Willem II (tegen FC Volendam), Excelsior (tegen NEC), Fortuna Sittard (tegen Helmond Sport), NAC Breda (tegen RKC Waalwijk) en De Graafschap (tegen Sint Bavo).

Tweede inleidende zitting 'Rico de Chileen'

De tweede inleidende zitting in het strafproces tegen Richard Eduardo R. (43 jaar), ook wel bekend als 'Rico de Chileen', begint dinsdag. Hij werd in oktober van vorig jaar opgepakt in Chili en dit voorjaar uitgeleverd aan Nederland. Hier staat hij terecht voor het oprichten en leiden van een criminele organisatie, wapenbezit, drugshandel en het witwassen van ongeveer 10 miljoen euro aan crimineel geld.

Raad van State komt met besluit over bestemming voormalige luchthaven Twente

De Raad van State doet uitspraak in een zaak die draait om de nieuwe bestemming van de voormalige luchthaven Twente. De gemeente heeft nieuwe bestemmingsplannen voor het oude vliegveld vastgesteld, waardoor bedrijven zich er moeten kunnen vestigen en er evenementen moeten kunnen worden georganiseerd. Ook zou er ruimte zijn voor een zogeheten leisurepark. Verschillende organisaties verzetten zich echter tegen deze nieuwe bestemmingen. Zij vinden dat de nieuwe ontwikkelingen de natuur en het woongenot van omwonenden aantasten.

En verder:

- Wordt de Inktspotprijs, de prijs voor de beste politieke tekening, op dinsdag uitgereikt.

- Bestaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid honderd jaar.

Tv-tip: Green Zone

23.05-1.10 uur op SBS9: Na de Amerikaanse invasie in Irak moet Roy Miller met zijn manschappen op zoek naar massavernietigingswapens. Al snel komt Miller erachter dat het zou kunnen dat die wapens er helemaal niet zijn. Zijn onderzoek naar de waarheid, en alle tegenwerking, is spannend genoeg voor een sterke actiefilm.

Weer

In de nacht van maandag op dinsdag zakken de temperaturen flink, waardoor het ook dinsdagochtend lokaal nog fris kan zijn. Ook is er kans op een enkele mistbank. Gedurende de dag is het op de meeste plaatsen droog. In het noorden van het land kan wel een bui vallen. Het wordt 14 tot 16 graden.

