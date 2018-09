PSV-Ajax in Eredivisie | Dam tot Damloop

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

PSV-Ajax in Eredivisie

In de Eredivisie staat zondag de topper tussen PSV en Ajax op het programma. De nummers een en twee treffen elkaar om 16.45 uur in het Philips Stadion in Eindhoven. PSV won tot nu toe alle vijf de competitieduels, terwijl Ajax een keer gelijkspeelde. Ook Feyenoord komt in actie. De Rotterdammers spelen al om 12.15 uur tegen FC Utrecht, waar Dick Advocaat voor het eerst op de bank zit als trainer.

Duizenden mensen lopen Dam tot Damloop in Amsterdam

Voor de 34e keer wordt in de hoofdstad het hardloopevenement Dam tot Damloop gehouden. Ruim veertigduizend mensen lopen zondag de belangrijkste afstand, de 10 Engelse mijl. De lopers vertrekken aan het einde van de ochtend vanaf de Prins Hendrikkade, via Amsterdam-Noord om in Zaandam te finishen. Het evenement gaat gepaard met veel wegafzettingen en omleidingen.

Paus Franciscus bezoekt Baltische Staten

Paus Franciscus begint zijn driedaagse trip door de Baltische staten. Zaterdag kwam hij aan in Litouwen. Vanuit daar zal hij zondag verder reizen naar Estland en Letland, de andere twee EU- en NAVO-leden in de regio. Het bezoek van de paus is het eerste en tot dusver enige bezoek van het hoofd van de katholieke kerk in vijfentwintig jaar tijd.

En verder:

- Worden de ploegentijdritten gehouden tijdens het WK Wielrennen.

- Bestaat de IJ-tunnel vijftig jaar.

- Opent een eerste hogesnelheidslijn tussen Hongkong en het Chinese vasteland.

- Wordt er door inwoners van Zwitserland gestemd in een referendum of de overheid duurzaam voedsel en fietspaden gaat promoten.

Tv-tip: And then there were none

22.00-23.15 uur op BBC First: Hoewel Charles Dance in 1985 al eens genomineerd werd voor een BAFTA Award, brak hij in 2011 pas door bij het grote publiek als Tywin Lannister in Game of Thrones. Sindsdien rijgt hij de hoofdrollen aan elkaar, zoals ook in And Then There Were None. In deze miniserie worden tien vreemden naar een eiland gelokt en daar een voor een vermoord.

Weer

Zondag is een dag met veel wolken en regen. In de ochtend is er nog sprake van enkele buien, maar later op de dag is er sprake van langdurige regenval, waarbij ook onweer mogelijk is. Dit regenfront concentreert zich vooral boven het midden en het zuiden van het land. Er staat een stevige wind bij temperaturen tussen de 12 en 14 graden.

