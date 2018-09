Vier duels Eredivisie | Laatste KLM-vlucht Iran

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Vitesse en Willem II in de Eredivisie

In de Eredivisie staan zaterdag vier wedstrijden op het programma. De avond begint om 18.30 uur met Fortuna Sittard tegen Willem II, gevolgd om 19.45 uur met Excelsior-sc Heerenveen en VVV-Venlo tegen NAC Breda. Bij het laatste duel, Vitesse-ADO Den Haag, is de aftrap om 20.45 uur. De topclubs komen zondag pas in actie, met onder meer de topper tussen PSV en Ajax.

Herdenking operatie Market Garden

Ter nagedachtenis aan de luchtlandingsoperatie Market Garden tijdens de Tweede Wereldoorlog, organiseert Defensie een grote internationale parachutistenoefening. Ongeveer duizend militairen uit acht verschillende landen doen mee aan de oefening met de naam Falcon Leap, waarbij geland wordt op de Ginkelse Heide. Ook geeft het Defensie Helikopter Commando een demonstratie van het optreden van luchtmobiele militairen met helikopters.

Laatste KLM-vlucht vertrekt naar Iran

De laatste KLM-vlucht naar de Iraanse hoofdstad Teheran vertrekt vanaf Schiphol. Na enkele jaren staakt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij de route vanwege de negatieve resultaten en vooruitzichten. Iran heeft te maken met de economische gevolgen van de sancties die de VS recent heeft ingesteld tegen het land. Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen als British Airways en Air France stoppen met het vliegen naar Iran.

En verder:

- Wordt de Dam tot Damloop by Night gelopen.

- Begint Schiphol aan het onderhoud van de Oostbaan.

Tv-tip: De vliegende vrienden van Amstel LIVE

20.30-22.30 uur op SBS6: De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE combineert een boel aspecten van grote muziekevenementen: Flying Dutch en De Vrienden van Amstel LIVE. Afgelopen zaterdag vloog een aantal van de beste artiesten van het land tussen Amsterdam, Zwolle en Eindhoven om optredens te geven.

Weer

In het westen en noorden van het land kan het zondag nog regenen. In de middag zijn vrijwel alle buien het land uitgetrokken. Wel is het zaterdag opnieuw bewolkt en waait het stevig met windkrachten tussen de 5 en 7. Het wordt 16 tot 18 graden.

