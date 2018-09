Start Algemene Beschouwingen | Grace in finale AGT

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht gebeurd is en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Start Algemene Politieke Beschouwingen

Na de presentatie van de Miljoenennota en het uitspreken van de troonrede door de koning is het woensdag tijd voor de zogeheten Algemene Politiek Beschouwingen. De Tweede Kamer krijgt dan de gelegenheid om de regering te bevragen over de gepresenteerde plannen. Onder meer de dividendbelasting zal een belangrijk onderwerp van gesprek worden. Normaal gesproken zijn de Algemene Beschouwingen op twee aaneengesloten dagen, maar dit keer worden ze op woensdag en vrijdag gehouden, omdat premier Mark Rutte donderdag op een Europese migratietop verwacht wordt.

Ajax tegen AEK Athene in Champions League

Ajax start het Champions League-seizoen woensdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA met een wedstrijd tegen AEK Athene. Het is vier jaar geleden dat de Amsterdammers voor het laatst in het miljardenbal uitkwamen. De wedstrijd in groep E tegen de kampioen van Griekenland begint om 18.55 uur.

Inleidende zitting beoogde aanslag Rotterdam

Er is woensdag een inleidende zitting tegen twee mannen met de Marokkaanse nationaliteit die ervan verdacht worden dat ze een aanslag in Parijs en Rotterdam wilden plegen. Een van hen zou na de ramadan een gewapende aanslag willen plegen in de hoofdstad van Frankrijk. De communicatie van de mannen is in de gaten gehouden. Hieruit bleek dat zij mogelijk ook het plan hadden om een aanslag te plegen op de veiligheidsdiensten in Nederland. Een van de verdachten stuurde ook een foto van het politiebureau Veranda in Rotterdam mee.

Glennis Grace hoort uitslag finale America's Got Talent

Zangeres Glennis Grace hoort in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) op welke plek ze is geëindigd in de finale van de Amerikaanse talentenjacht America's Got Talent, nadat ze in de nacht van dinsdag op woensdag heeft opgetreden. Tijdens de halve finales was vooral jurylid Simon Cowell erg enthousiast over Grace. "Je stem is prachtig en de keuze voor het nummer was fantastisch", zei hij toen. In de finale strijdt Grace tegen negen andere acts.

Strafeis hoger beroep liquidatie IJsselstein

Woensdag zal het het Openbaar Ministerie de strafeis in het hoger beroep tegen twee verdachten van een liquidatie in IJsselstein formuleren. In april van 2016 werd Samir Erraghib in het bijzijn van zijn toen zevenjarige dochtertje doodgeschoten in zijn auto voor zijn huis. Verdachten zijn Bowy T. en Abdelghani El H., die eerder tot twintig jaar cel werden veroordeeld.

En verder:

- Is de bekendmaking van de winnaar van de Gouden Penseel, de prijzen voor de beste illustraties in kinderboeken.

- Vindt de première plaats van het toneelstuk Dark Numbers, dat om de verhalen van Dutchbat-veteranen draait.

- Houdt ruimtevaartorganisatie NASA een persconferentie over de activiteiten van de sonde New Horizons.

Tv-tip: Focus

20.45-21.15 uur op NPO 2: Lentebloemetjes, ammoniak, het riool; al deze geuren nemen we doorgaans voor lief. Je denkt pas na over geur als die weg is of juist overheerst. Focus gaat over reukverlies en het visgeursyndroom, waarbij de neus een onaangename hoofdrol speelt in het leven van de patiënt.

Weer

Het is woensdag opnieuw zomers warm. Op de meeste plaatsen laat de zon zich geregeld zien, hoewel er in de kustgebieden ook wel kans op wat bewolking is. In de rest van het land is wat sluierbewolking mogelijk. Het wordt 21 tot 27 graden, waarna het in de nacht van woensdag op donderdag afkoelt tot ongeveer 15 graden.