Prinsjesdag | PSV tegen FC Barcelona

Troonrede en Miljoenennota op Prinsjesdag

De derde dinsdag van september betekent dat het Prinsjesdag is. De regering zal officieel de plannen en de bijbehorende financiële plaatjes voor 2019 bekendmaken. Belangrijke momenten op Prinsjesdag zijn de Troonrede van de koning en het aanbieden van de Miljoenennota aan de Tweede Kamer door minister van Financiën Wopke Hoekstra. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen lees je hieronder.

PSV speelt in Champions League tegen FC Barcelona

Het Champions League-avontuur van PSV begint dinsdagavond met een zware wedstrijd tegen FC Barcelona in Camp Nou. De aftrap van het eerste duel in groep B is om 18.55 uur. Tegelijkertijd staan in dezelfde poule Internazionale en Tottenham Hotspur tegenover elkaar. Ajax komt woensdag in actie in het miljoenenbal en treft dan in eigen huis AEK Athene.

Uitspraak in zaak bezit kinderporno en ontucht door leerkracht

De rechtbank van Den Haag doet uitspraak tegen een leerkracht (41) uit Barendrecht die ervan wordt verdacht ontucht te hebben gepleegd met een destijds zevenjarig kind. Ook wordt hij verdacht van het misbruiken van zijn neefje en het in bezit hebben van grote hoeveelheden kinderporno. De verdachte, Julio V., maakte jarenlang ook duizenden foto's van zijn leerlingen op school en in zijn straat. Hij werkte de afgelopen 2,5 jaar als invaller op 25 basisscholen. Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar celstraf geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Pro-formazitting in zaak moeder die kind achterliet op Amsterdam Centraal

De veertigjarige moeder die vorig jaar op 26 november haar bijna vierjarige zoontje achterliet op het Centraal Station van Amsterdam staat voor de rechter. Het Openbaar Ministerie liet destijds na de aanhouding van de vrouw weten dat er sprake was van de nodige sociale problematiek. De vrouw wordt het ten vondeling leggen van haar kind ten laste gelegd. Het gaat om een inleidende zitting.

En verder:

- Brengt de voormalig Catalaanse premier Carles Puigdemont een boek uit over Catalonië.

- Gaat de Poolse president Andrzej Duda op bezoek bij zijn Amerikaanse collega Donald Trump.

- Start de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

TV-tip: Sophie in de mentale kreukels

20.25-21.15 uur op NPO3: Slaapgebrek is funest voor zowel je fysieke als mentale gezondheid. Maar hoe voorkom je dat je het slachtoffer wordt van jezelf na een paar nachten met weinig slaap? Sophie Hilbrand gaat op bezoek bij presentatrice en programmamaker Floortje Dessing, die meer weg is dan thuis en schijnbaar moeiteloos van tijdzone schakelt. Hoe doet ze dat?

Weer

Dinsdag is opnieuw een warme en zonnige dag. In het zuiden van het land stijgen de temperaturen tot boven de 25 graden. In het uiterste zuidoosten gaan de temperaturen zelfs richting de 30 graden. Er staat een matige zuidwestenwind en het wordt gemiddeld 22 tot 27 graden.