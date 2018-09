Top Noord- en Zuid-Korea | Cao-acties Erasmus MC

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Derde top Noord- en Zuid-Korea

Vertegenwoordigers van Noord- en Zuid-Korea komen bijeen in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Ze spreken tijdens deze top voor de derde keer met elkaar sinds de landen enkele maanden geleden toenadering tot elkaar zochten. Naar verluidt zullen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ook later deze week een ontmoeting hebben.

Scholier schietpartij Roermond voorgeleid

De zestienjarige scholier die vrijdag schoten loste op een school voor bijzonder onderwijs in Roermond en daarna werd gearresteerd, wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het schietincident kwam onverwacht, hoewel al jaren bekend was dat de jongen gefascineerd was door wapens. Bij de schietpartij is niemand gewond geraakt.

Voortzetting zaak ex-voorman No Surrender Henk Kuipers

Er is opnieuw een inleidende zitting tegen Henk Kuipers, de ex-voorman van motorclub No Surrender. De man zit vast op verdenking van het leidinggeven aan een criminele organisatie, zware mishandeling, valsheid in geschrifte en afpersing. Vanwege zijn vervolging stapte hij in juli op als voorman van de motorclub. Kuipers werd onlangs onder strengere bewaking geplaatst, omdat er sprake zou zijn van vluchtgevaar.

Cao-acties personeel Erasmus MC

Het personeel van het Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum begint aan een periode van drie weken met acties. Tijdens de stiptheidsacties zullen medewerkers zich strenger dan gebruikelijk aan de geldende werktijden en pauzes houden. Zo wordt er bijvoorbeeld niet meer overgewerkt. De acties in Rotterdam volgen op die van collega's in andere Nederlandse ziekenhuizen.

En verder:

- Geeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur het startsein voor de aanleg van de nieuwe snelweg A24 bij Rotterdam.

- Begint de week tegen het pesten.

- Worden de Gouden en Zilveren Notekrakers uitgereikt, de vakprijzen voor de beste muzikale creaties.

TV-tip: Bridget Jones's Baby

20.35-22.55 uur op Net5: Na succesvolle eerdere Bridget Jones-films, werd het in 2016 tijd voor een derde film. Jones is inmiddels een stuk ouder, maar nog altijd op zoek naar een man. Als Jones zwanger blijkt te zijn, weet ze dan ook niet wie de vader is.

Weer

Na een koele nacht lopen de temperaturen maandag overdag op tot zomerse waarden. Het wordt lokaal 25 graden. In het zuiden van het land laat de zon zich al vroeg in de ochtend zien, terwijl er in het noorden van het land de hele dag kans blijft op bewolking. Het wordt daar dan ook net wat koeler met 21 graden.