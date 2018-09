Laatste etappe Vuelta | Lokale verkiezingen Syrië

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Laatste etappe in Vuelta

In de Vuelta a España staat zondag de laatste etappe op het programma. Het peloton vertrekt uit Alcorcon en komt na 100 vlakke kilometers aan in Madrid. Simon Yates verdedigde zaterdag in de laatste bergrit met succes zijn rode leiderstrui, dus als er geen gekke dingen gebeuren, schrijft hij zondag voor het eerst in zijn loopbaan een grote ronde op zijn naam. Steven Kruijswijk gaat als nummer vier in het algemeen klassement de slotetappe in.

Lokale verkiezingen in Syrië

In Syrië worden op tal van plaatsen verkiezingen gehouden voor de lokale raden. De verkiezingen zijn enkele maanden geleden uitgeschreven door de Syrische president Bashar Assad, die de macht sinds het uitbreken van de burgeroorlog op de meeste plaatsen weer heeft teruggegrepen. Ondertussen wordt er door de internationale gemeenschap - onder leiding van de VN, Rusland, Turkije en Iran - gezocht naar een blijvende oplossing voor Syrië. Ook worden inmiddels gesprekken gevoerd over het vormgeven van de wederopbouw.

Verstappen hoopt op winst in Grand Prix van Singapore

Max Verstappen hoopt zondag in Singapore voor de tweede keer dit seizoen een Grand Prix te winnen. De twintigjarige Limburger van Red Bull Racing begint vanaf de tweede positie op het Marina Bay Street Circuit, terwijl Mercedes-coureur Lewis Hamilton voor de 79e keer in zijn loopbaan van poleposition start. De Grand Prix van Singapore begint om 14.10 uur Nederlandse tijd. Verstappen viel vorig jaar al in de eerste bocht uit.

En verder:

- Geeft de dalai lama een lezing in Rotterdam Ahoy.

- Wordt in Den Haag de generale repetitie van de Cavalerie Ere-Escorte voor Prinsjesdag gehouden.

- Vindt in Groesbeek de herdenking van Operatie Market Garden plaats.

TV-tip: Boer zoekt vrouw

20:25-21:30 uur op NPO 1: Zoals altijd speelt Yvon Jaspers in de eerste aflevering van het BZV-seizoen voor postbode: de vijf boeren met de grootste lading liefdesbrieven gaan met opgepoetste laarzen door naar de speeddatesessie en de logeerpartij. Een van de boeren reageert wel heel apart.

Weer

Er is zondag wat hoge bewolking aanwezig, maar tegelijkertijd laat de zon zich op veel plaatsen ook gelden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten en het wordt 20 tot 23 graden. Ook na zondag blijft het zomers warm en zonnig. Wel blijft er maandag nog kans op een lokale bui.