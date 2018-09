Bijeenkomst na schietpartij Roermond | F1 Singapore

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

School Roermond bijgepraat over schietpartij

Om 13.00 uur worden de ouders van leerlingen van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) op de Donderberg bijgepraat over het incident waarbij vrijdag een leerling schoten loste op de Roermondse school. Niemand raakte hierbij gewond. Burgemeester Rianne Donders en slachtofferhulp zijn zaterdagmiddag ook op de school aanwezig.

Rijkswaterstaat test de sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering

Rijkswaterstaat test de sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering; zogenoemde functioneringssluting. Deze keringen hebben de taak om 2 miljoen inwoners van Zuid-Holland te beschermen tegen stormvloeden vanaf zee. De test gaat vooraf aan het zogeheten 'stormseizoen', dat begin oktober van start gaat.

Ajax en PSV in actie in Eredivisie

Voordat volgende week het Champions League-avontuur van Ajax en PSV begint, komen beide clubs zaterdag in actie in de Eredivisie. De Eindhovenaren spelen om 18.30 uur uit tegen ADO Den Haag en om 20.45 uur begint Ajax tegen FC Groningen. Ook De Graafschap-VVV-Venlo (18.30 uur) en Willem II-Excelsior (20.45 uur) staan zaterdagavond op het programma.

Kwalificatie van Formule 1 in Singapore

Op het Marina Bay Street Circuit in Singapore gaat Max Verstappen in zowel de derde vrije training (12.00 uur) als de kwalificatie (15.00 uur) op jacht naar een snelle tijd. De coureur van Red Bull Racing eindigde vrijdag bij de eerste twee oefensessies in de top drie. De race op het stratencircuit, waar een podiumplek mogelijk lijkt voor Verstappen, staat zondag om 14.10 uur op het programma.

Kruijswijk jaagt op tweede plaats in laatste bergrit Vuelta

Het wordt een spannende dag voor het Nederlandse wielrennen, want Steven Kruijswijk kan in de laatste bergrit van de Vuelta a España zijn podiumplaats veiligstellen. De renner van Lotto-Jumbo staat derde in het algemeen klassement en zijn achterstand op nummer twee Alejandro Valverde bedraagt slechts 20 seconden. De voorlaatste etappe is slechts 97 kilometer lang, maar kent wel tal van beklimmingen. Zondag eindigt de Vuelta met een vlakke rit, die niet voor verschuivingen zal zorgen in de top van het klassement.

En verder:

- Is het de Internationale Dag van de Democratie

- Wordt de Thea Beckmanprijs 2018 uitgereikt.

TV-tip: Ik vertrek

21.30-22.25 uur op NPO 1: Ieder stel dat negentien jaar een fietswinkel heeft gerund, snakt naar een beetje afstand. Benny en Andrea verruilen Assen daarom voor Noorwegen om een bed & breakfast te beginnen. Maar na maanden van kastjes en muren hebben ze nog steeds niet de juiste papieren in handen.

Weer

Zaterdag blijft de kans op een bui bestaan. Er is soms zon en het wordt 17 tot 19 graden. De wind is zwak of matig uit het westen.