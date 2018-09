Zaak bedreiging burgemeester | Start politieacties

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Uitspraak in zaak met dood bedreigde burgmeester Laarbeek

De achttienjarige Syriër die ervan wordt verdacht dat hij de burgemeester van de gemeente Laarbeek met de dood heeft bedreigd, krijgt zijn straf te horen. Tegen de man is twee weken jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Volgens de aanklacht zou de man zich schuldig gemaakt hebben aan "verbale dreiging met een misdrijf tegen het leven". Dit zou op 21 december 2017 hebben plaatsgevonden in het gemeentehuis in Beek en Donk.

Politie intensiveert cao-acties

De politie heeft aangekondigd vanaf vrijdag 18.00 uur harder actie te zullen gaan voeren om hun eis voor een betere cao kracht bij te zetten. Tijdens de actie, die moet duren tot en met zondag, zullen agenten alleen nog uitrukken bij echt grote nood en het andere werk laten liggen. Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is echter naar de rechter gestapt om de acties te voorkomen omdat de veiligheid in het geding zou kunnen komen.

Belgische rechter besluit over hechtenis verdachten schietpartij Spa

De twee Nederlanders die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij waarbij een politieman werd doodgeschoten in het Belgische Spa, moeten verschijnen voor de raadkamer van de rechtbank in Verviers. De rechter moet besluiten of de voorlopige hechtenis wordt verlengd. Als dat gebeurt, blijven de Nederlanders een maand langer vastzitten. De twee Nederlanders werden eerder deze week uitgeleverd aan België.

VN bespreekt situatie Syrië met meerdere landen

De Verenigde Naties spreken vrijdag met landen als Egypte, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over de situatie in Syrië. Het gesprek volgt op eerdere gesprekken van de speciale VN-gezant Staffan de Mistura met Rusland, Turkije en Iran, die alternatieve gesprekken over vrede voeren, los van de VN. Doel van de gesprekken is om tot een commissie te komen die mee moet gaan werken aan het schrijven van een nieuwe grondwet voor Syrië.

Kruijswijk blijft hopen op podiumplek Vuelta

In de Vuelta staat een van de laatste twee bergritten op het programma. De negentiende etappe voert het peloton over 154 kilometer van Lleida naar Naturlandia in Andorra. Na een vlakke aanloop leidt de lange slotklim (17 kilometer à 6,5 procent) naar 2.026 meter hoogte. Steven Kruijswijk staat momenteel vijfde in het klassement en maakt nog altijd kans op een podiumplek.

En verder:

- Is het de Dag van de Scheiding.

- Brengt de Dalai Lama een bezoek aan Nederland. Hij spreekt dan onder andere met misbruikslachtoffers.

- Wordt het oog van de storm van orkaan Florence aan land verwacht in de Verenigde Staten.

- Zijn de vrije trainingen van de Grand Prix van Singapore.

TV-tip: The Voice Senior

20.30-22.30 uur op RTL4: Van de senioren die slechts vier weken geleden aan de talentenjacht begonnen, staan er vrijdag acht in de finale van The Voice Senior. Na een tussentijdse afvalronde blijven er vier over die strijden om de winst, die bepaald wordt door de kijker. De winnaar wordt bekendgemaakt in RTL Late Night.

Weer

In de ochtend is er eerst nog kans op mist. Deze mistbanken verdwijnen in de loop van de ochtend waarna er ruimte is voor de zon, die afgewisseld wordt met wolkenvelden. Het westen van het land heeft kans op de meeste wolkenvelden en dus ook op de minste zon. In de loop van de avond neemt de kans op een bui toe. Het wordt 17 tot 20 graden.