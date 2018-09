Orkaan Florence aan land in VS | Begrafenis Annan

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Orkaan Florence komt aan land in Verenigde Staten

Florence, de orkaan die met hoge snelheid afkoerst op de oostkust van de Verenigde Staten, werd woensdag afgewaardeerd naar een storm van de derde categorie. Desalniettemin verwachten Amerikaanse weerdiensten dat de storm enorme schade aan zal richten als hij aan land komt, wat naar verwachting zal gebeuren in de staten North Carolina en South Carolina. Daar is, net als in drie andere staten, de noodtoestand uitgeroepen.

Reactie OM op opheffingsverzoek hechtenis Holleeder in zaak-Endstra

Het Openbaar Ministerie (OM) zal donderdag ingaan op het opheffingsverzoek van de verdediging van Willem Holleeder in het dossier Enclave, de moord op Willem Endstra. Volgens de advocaten van Holleeder zijn er onvoldoende aanwijzingen dat hun cliënt verantwoordelijk is voor het geven van de opdracht van de liquidatie op 17 mei 2004. Het OM zal moeten aantonen dat er voldoende bezwaren zijn om Holleeder in deze zaak vast te houden.

Staatsbegrafenis Kofi Annan in Ghana

Nadat er woensdag in kleinere kring afscheid is genomen van Kofi Annan, staat donderdag de staatsbegrafenis op het programma in zijn geboorteland Ghana. De voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) overleed half augustus in het Zwitserse Bern. Annan, die tachtig jaar oud is geworden, stond van 1997 tot 2006 aan het hoofd van de VN.

Glennis Grace hoort of ze in finale America's Got Talent staat

Zangeres Glennis Grace, die in de nacht van dinsdag op woensdag schitterde in de halve finale van het Amerikaanse tv-programma America's Got Talent, krijgt te horen of ze een van de vijf finalisten van de show is. Als ze door is naar de finale, moet ze op 18 september samen met de vier andere kandidaten strijden om de winst. De winnaar van het programma krijgt 1 miljoen dollar (omgerekend zo'n 860.000 euro) en een show in Las Vegas.

En verder:

- Is het honderd jaar geleden dat een van de grootste Nederlandse treinrampen in Weesp plaatsvond.

- Wordt in de Tweede Kamer Thierry Aartsen beëdigd, de opvolger van de woensdag vertrokken VVD'er Jeanine Hennis-Plasschaert.

- Komt het Britse kabinet bijeen om opnieuw te bespreken wat voor situatie er gaat ontstaan in het Verenigd Koninkrijk als de Britten geen akkoord weten te bereiken met de EU over de periode na de Brexit.

TV-tip: Klem

20.35-21.30 uur op NPO1: Acteurs Barry Atsma en Jacob Derwig kwamen in de seizoensfinale van Klem in het nauw. In dit nieuwe seizoen proberen ze het verleden te begraven, maar malafide accountants, de FIOD en ontsporende gezinssituaties gooien roet in het eten.

Weer

In het noorden is er donderdag eerst nog kans op mist, terwijl in het zuiden nog een enkele bui kan vallen. In het noorden klaart het daarna wel snel op en wordt het zonnig. Ook in het zuiden zal de zon zich in de loop van de dag laten zien, maar daar trekt de bewolking pas richting de middag weg. Het is 's middags vrijwel overal droog en het wordt 18 tot 20 graden.