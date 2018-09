Cao-actie basisschooldirectie | Glennis Grace in AGT

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Oud-minister Hennis-Plasschaert verlaat Tweede Kamer

De Tweede Kamer neemt afscheid van Jeanine Hennis-Plasschaert. De VVD'er gaat dit najaar voor de Verenigde Naties aan de slag in Irak. In oktober trad ze af als minister van Defensie vanwege een dodelijk ongeval in Mali, waarbij twee Nederlandse militairen omkwamen.

Cao-actie van directeuren basisschool

Basisschooldirecteuren voeren woensdag landelijk actie om aandacht te vragen voor een nieuwe cao. De Algemene Vereniging Schoolleiders vraagt alle schoolleiders om 9.00 uur hun jaarlijkse ontruimingsoefening te doen. Woensdag staken ook leerkrachten in Zuid-Holland en Zeeland, als onderdeel van de regionale estafettestakingen.

Glennis Grace wil naar finale America's Got Talent

Glennis Grace zingt in de halve finales van America's Got Talent. De Nederlandse zangeres neemt het op tegen 21 tegenstanders en 5 van hen gaan door naar de finale. Woensdag wordt bekend of de zangeres de finale heeft gehaald.

Peloton gaat weer klimmen in Vuelta

In de zeventiende etappe van de Vuelta moet er serieus geklommen worden. De renners komen in de 157 kilometer lange rit tussen Getxo en Balcón de Bizkaia vijf kleinere bergen tegen, waarna de finish op een klim van eerste categorie ligt. Na zijn sterke tijdrit van dinsdag staat Steven Kruijswijk derde in het klassement, met een achterstand van 52 seconden op de Britse leider Simon Yates.

En verder:

- publiceert het CBS cijfers over hoe tevreden mensen zijn met hun gewicht.

- formuleert justitie de strafeis in de zaak rond de verijdelde bevrijdingsactie met een helikopter in Roermond.

- biedt Burgerbeweging DeGoedeZaak een petitie over een verruiming van het kinderpardon aan in de Tweede Kamer met ruim 115.000 handtekeningen.

TV-tip: Murdered by My Father

22:15-23:25 uur op NPO 3: Sinds zijn vrouw overleed, probeert Shahzad de juiste partner te vinden voor zijn dochter, zoals hij zijn vrouw heeft beloofd. Maar zijn dochter denkt daar anders over. Dat draait uit op een vreselijk drama. Het waargebeurde drama wordt respectvol behandeld en probeert daarmee een en ander over eerwraak inzichtelijk te maken.

Weer

Woensdag wordt een grauwe dag met veel bewolking en regen. Alleen in het zuidoosten blijft het tot in de avond droog. In de gebieden waar het regent, zal de temperatuur rond 17 graden komen te liggen. De wind draait naar noordwestelijke richting. Vanaf donderdag klaart het op en stijgt de temperatuur.