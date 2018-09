Zaak ontsnappingspoging met heli | Tijdrit in Vuelta

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Inhoudelijke behandeling rechtszaak ontsnappingspoging met helikopter

De inhoudelijke behandeling begint van de rechtszaak tegen negen verdachten en hun betrokkenheid bij een verijdelde helikopterkaping in oktober vorig jaar. Met de helikopter moest Benaouf A. uit de gevangenis van Roermond worden bevrijd. De politie was echter op de hoogte van de plannen en wist de kaping te voorkomen. Enkele verdachten wisten te ontsnappen en konden later worden aangehouden. Eén man werd op de vlucht voor de politie doodgeschoten. Een andere man is nog steeds voortvluchtig. De strafeis wordt woensdag uitgesproken.

Partijen spreken over nieuwe grondwet in Syrië

De speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, zal spreken met de belangrijkste partijen in het conflict in Syrië, Iran, Turkije en Rusland, om tot een nieuwe grondwet te komen. De drie landen spreken al enige tijd los van de Verenigde Naties over een oplossing voor de aanhoudende oorlog in het land. De Mistura wil een speciaal comité dat zich over de grondwet moet buigen rond hebben voor de komende algemene vergadering van de VN eind september.

Duitse kapitein hoort straf in zaak oppikken migranten in Middellandse Zee

De kapitein van het schip Lifeline, dat in juni van dit jaar ongeveer 230 migranten van zee redde voor de Libische kust, krijgt te horen of hij een straf krijgt voor het opvangen van deze personen aan boord van zijn schip dat uiteindelijk aanlegde in Malta. In eerste instantie zou Claus-Peter Reisch terechtstaan voor het overtreden van internationale wetten, maar deze en enkele andere aanklachten zijn inmiddels vervallen. Hij staat nu alleen nog terecht voor de verkeerde registratie van het schip, waaraan een Nederlandse vlag wapperde op het moment dat de personen aan boord kwamen.

Tijdrit in Vuelta

Na te hebben genoten van een rustdag, beginnen de renners dinsdag aan de slotweek van de Ronde van Spanje. De zestiende etappe is een 32 kilometer lange individuele tijdrit van Santillana del Mar naar Torrelavega. Simon Yates gaat als leider in het klassement als laatste van start. Steven Kruijswijk, op de vijfde plaats de beste Nederlander, vertrekt een paar minuten eerder.

Pro-formazitting in zaak doden moeder door kinderen

De rechtszaak tegen twee dochters van 30 en 32 jaar en hun mannen van 32 en 42 jaar gaat verder. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt het viertal ervan dat ze in oktober van 2017 hun (schoon-)moeder hebben gedood. De vrouw werd bont en blauw geslagen op haar bed gevonden door de politie. De vrouw woonde samen met haar kinderen en diens partners in Utrecht. De verhouding tussen de verdachten zou ernstig verstoord zijn en was er sprake van mishandeling.

En verder:

- Is het zeventien jaar geleden dat er vliegtuigen in het World Trade Center in New York vlogen.

- Komt het Sociaal en Cultureel Planbureau met het onderzoek naar 'de sociale staat' van Nederland.

- Komt het boek Fear: Trump in the White House van journalist Bob Woodward beschikbaar in de Verenigde Staten.

Weer

Het weerbeeld is dinsdag erg wisselend. In het noorden van het land blijft het aanhoudend bewolkt met kans op regen. Ook kan het daar stevig waaien. In het zuiden van het land is er juist minder bewolking en schijnt de zon van tijd tot tijd. De temperaturen lopen uiteen van 19 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.