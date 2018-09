Dries Roelvink in Paradiso | Inenting tegen meningokokken

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier

​RIVM lanceert landelijke vaccinatiecampagne tegen meningokokkenziekte

Sinds enkele jaren neemt in Nederland het aantal gevallen van meningokokken type W toe. Daarom is de meningokokken C-vaccinatie per 1 mei 2018 vervangen door een vaccinatie die tegen de typen A, C, W en Y beschermt. Omdat meningokokken W ook voor oudere kinderen gevaarlijk is, wordt de vaccinatie per 1 oktober 2018 ook aangeboden aan tieners in het jaar dat ze veertien jaar worden. In 2018 zijn dat alle tieners die dit jaar tussen 1 mei en 31 december veertien jaar worden.

Oprichter Jack Ma van Alibaba gaat met pensioen

Alibaba-oprichter Jack Ma legt maandag zijn functie als topman bij de Chinese webwinkelgigant neer. De rijkste man van China wil zich gaan richten op onderwijsprojecten. Het vertrek van Ma komt op een moment dat het ondernemingsklimaat in China onder druk staat. De rol van staatsbedrijven wordt steeds groter. Daarnaast wil de regering in Peking de greep op het internet versterken en is het land verwikkeld in een handelsoorlog met de VS.

Dries Roelvink staat maandagavond in Paradiso

Een half jaar geleden werd aangekondigd dat Roelvink een optreden geeft in de Amsterdamse concertzaal. Maandagavond is het dan eindelijk zover voor de zanger, die al tijden volop met de voorbereidingen voor de inmiddels volledig uitverkochte show bezig is.

En verder:

- komt het CBS met een analyse van de uitstoot van broeikasgassen.

- heeft Uber na drie jaar weer een financieel directeur: Nelson Chai, die het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app klaar moet stomen voor een beursgang.

Weer

Maandag blijft het op de meeste plaatsen droog en er is af en toe zon. Het wordt dan 18 graden in het noordwesten tot 23 in het zuidoosten van het land. De westelijke wind is matig en bij zee soms vrij krachtig. Na maandag wordt het weer wat warmer, met steeds in het zuiden de meeste zon en de hoogste maxima.