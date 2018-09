Verkiezingen in Zweden | Nederlands elftal tegen Frankrijk

Je kunt je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Laatste dag politieactie bij Wereldhavendagen in Rotterdam

De politie is uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao niet aanwezig bij de Wereldhavendagen in Rotterdam. In geval van nood komt de politie wel opdagen. De 41e editie van de Wereldhavendagen is vrijdag begonnen en duurt tot en met zondag.

Verkiezingen in Zweden van start

Ongeveer zeven miljoen Zweden mogen zondag stemmen tijdens een van de belangrijkste verkiezingen in het land in jaren. De zittende sociaaldemocratische regering ondervindt stevige concurrentie van rechtse partijen, maar zal naar verwachting wel als winnaar uit de bus komen. De partij die tegen immigratie en anti-EU is, de SD, zal - als de peilingen kloppen - de tweede partij van het land worden. Met de SD komt er dan een nieuwe grote beweging op rechts in het progressief te boek staande land.

Nederlands elftal speelt tegen Frankrijk

Het Nederlands elftal speelt zondag zijn eerste wedstrijd in de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman neemt het in Parijs op tegen Frankrijk. De aftrap in het Stade de France is om 20.45 uur.

Djokovic en Del Potro strijden om US Open-titel

De Serviër Novak Djokovic en de Argentijn Juan Martín del Potro spelen om 22.00 uur de finale van de US Open. Djokovic kan voor de veertiende keer een Grand Slam-toernooi winnen en Del Potro veroverde in 2009 op Flushing Meadows zijn enige Grand Slam-titel.

Noord-Koreaanse staat viert oprichting

In Noord-Korea wordt de oprichting van de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) gevierd. Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat tot de oprichting van Noord-Korea overgegaan werd. De viering gaat gepaard met een grote militaire parade in de hoofdstad Pyongyang. Noord- en Zuid-Korea, formeel nog steeds in oorlog, hebben deze week afgesproken om in september opnieuw over de mogelijkheden om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren te praten.

Tv-tip: Documentaire Het beste voor Kees

20.20-22.00 uur op NPO 2: Camera's volgen de 49-jarige Kees, die een stoornis in het autistisch spectrum heeft. Hij woont bij zijn bejaarde ouders in huis om zo zijn obsessies onder controle te houden. Maar hoelang is dit voor zijn ouders nog vol te houden?

Weer:

Zondag schijnt de zon vooral in het zuiden geregeld. In het noorden zijn meer wolken en daar kan ook nog een enkele bui vallen. Het wordt 19 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land. De zuidwestenwind is matig.