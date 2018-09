Start Ocean Cleanup | Politieactie Wereldhavendagen

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Politie voert actie bij Wereldhavendagen in Rotterdam

Het evenement is vrijdag begonnen en duurt tot zondag. De politie is niet bij de Wereldhavendagen aanwezig uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao. In geval van nood komt de politie wel opdagen.

Lili en Howick worden uitgezet naar Armenië

De twee uitgeprocedeerde Armeense kinderen Lili en Howick zullen worden uitgezet. Een laatste poging om de kinderen in Nederland te laten blijven, is vrijdag door de rechtbank verworpen omdat er geen nieuwe gronden zijn aangedragen die de uitzetting belemmeren. Er was maatschappelijk veel verzet tegen de uitzetting, omdat Lili en Howick hun gehele jeugd in Nederland doorgebracht hebben en een onzekere toekomst tegemoet gaan in Armenië.

The Ocean Cleanup start in San Francisco

Het project van de Nederlandse Boyan Slat is na jaren van ontwikkeling klaar om de Stille Oceaan op te schonen. De installatie verzamelt plastic dat vervolgens door schepen wordt opgehaald. De uitvinding, die uit een 600 meter lange buis in een U-vorm bestaat, komt in de Stille Oceaan te liggen.

Etappe Vuelta a España eindigt met loodzware klim

De veertiende etappe van de Vuelta a España voert van Cistierna naar Les Praeres de Nava. Tijdens de 171 kilometer lange etappe moeten de renners vijf bergen bedwingen. Op de top van de laatste berg, die van de eerste categorie is, ligt de finish. De laatste berg is 4 kilometer lang en stijgt met een gemiddeld percentage van 12,5 procent. De zwaarste stukken kennen een stijgingspercentage van 16 procent. Daarnaast ligt de weg op de Les Praeres er bijzonder slecht bij. Jesús Herrada verdedigt tijdens de etappe zijn voorsprong van ruim anderhalve minuut op nummer twee Simon Yates.

En verder:

- Voeren FNV-leden actie voor een beter pensioenstelsel.

- Presenteert minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar visie op de toekomst van de landbouw.

TV-tip: Ik vertrek

21:30-22:20 uur op NPO 1: Brugwachter Hans en casinomedewerker Karin vertrekken naar Bonaire om een minigolfbaan op te zetten.

Weer:

De zaterdag begint met opklaringen, maar in de loop van de dag raakt het vanuit het westen bewolkt en bestaat er kans op regen in het noordwesten en noorden. De temperatuur zal in de middag rond 17 graden komen te liggen, met een matige wind uit het westen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zondag 22°C 10°C ZW 4 Maandag 20°C 14°C W 4 Dinsdag 21°C 13°C ZW 4 Woensdag 22°C 14°C ZW 3 Donderdag 20°C 12°C N 2

