Zaak baby Hannah | Oud-medewerker Trump hoort straf

Rechtszaak tegen ouders van baby Hannah begint

Het meisje, dat was ondergebracht bij een pleeggezin, werd in februari van dit jaar kortstondig ontvoerd door haar ouders en op dezelfde dag gevonden in bijzijn van haar ouders op een vakantiepark in Duitsland. Volgens de ouders ging het om een wanhoopsdaad en wijst de moeder vooral naar de vader als dader.

Ex-campagneadviseur Trump hoort straf

De FBI vond in de zomer van 2016 informatie die uiteindelijk leidde tot het Ruslandonderzoek. Papadopoulos is voormalig buitenlandsadviseur van Trump. Hij zou via tussenpersonen contact hebben gehad met Russen. De speciaal onderzoeker heeft een celstraf van maximaal zes maanden geadviseerd.

Getuigen voor de rechter in zaak vergismoord Utrecht

Mohammed R. en Nabil B. verschijnen voor de rechtbank van Utrecht op verdenking van betrokkenheid bij de vergismoord op Hakim Changachi in Utrecht begin 2017. B. stapte naar voren als kroongetuige toen hij erachter kwam dat hij onbedoeld betrokken was geraakt bij de moord op een vriend.

En verder:

- Overleggen de vakbonden over de huidige situatie rond Ryanair.

- Proberen Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman tijd te winnen in een bergrit in de Ronde van Spanje.

TV-tip: Flikken Rotterdam

20:35-21:30 uur op NPO 1: De dood van Ben Slachter en zijn verraad aan zijn collega's heeft diepe sporen nagelaten in het team. Zelfs zó diep dat Lieve overplaatsing heeft aangevraagd en het team uiteen dreigt te vallen. Ondertussen wordt er weer heel wat gemoord de havenstad.

Weer:

Vrijdag is het in het noorden, oosten en midden van het land bewolkt met kans op een enkele bui. In het oosten kan het onweren. In het zuiden en westen blijft het droog en klaart het op. In de avond breiden de opklaringen zich uit richting het oosten. De wind is zwak tot matig.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 18°C 10°C ZW 4 Zondag 21°C 12°C ZW 4 Maandag 19°C 14°C W 4 Dinsdag 22°C 14°C ZW 4 Woensdag 25°C 14°C ZW 3

