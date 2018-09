Afscheid Sneijder van Oranje | Demonstratie Lili en Howick

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Sneijder neemt afscheid van Oranje

In de Johan Cruijff ArenA staat het oefenduel tussen Nederland en Peru in het teken van het afscheid van Wesley Sneijder bij Oranje. De recordinternational staat in zijn 134e en laatste interland in de basis en zal ongeveer een uur meedoen bij de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. Nederland-Peru begint om 20.45 uur.

Demonstratie tegen uitzetting Lili en Howick

In Den Haag gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen de uitzetting van de in Nederland opgegroeide Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13). De twee dreigen zaterdag uitgezet te worden naar Armenië, maar willen in Nederland blijven.

Advocaten Willem Holleeder vragen om opheffing hechtenis in zaak-Willem Endstra

De advocaten van Willem Holleeder gaan donderdag bepleiten waarom de voorlopige hechtenis van hun cliënt in het zaaksdossier-Willem Endstra moet worden opgeheven. De zakenman werd op 17 mei 2004 doodgeschoten en volgens het Openbaar Ministerie (OM) in opdracht van Holleeder. De verdediging doet het verzoek vooral uit tactisch oogpunt. Op deze manier krijgen ze ruim de tijd om andere scenario's dan dat Holleeder de dader is voor het voetlicht te brengen. Het OM zal volgende week op het verzoek reageren.

En verder:

- is het een jaar nadat orkaan Irma het eiland Sint Maarten trof

- komt het CBS met cijfers over moord en doodslag in 2017.

- wordt het resultaat van de FNV-stemming over de cao voor het streekvervoer bekendgemaakt

TV-tip: Expeditie Robinson

20:30-22:00 uur op RTL 5: Dennis Weening en Nicolette Kluijver zijn er weer bij, als presentator. Verder veertien bekende en zeven onbekende Nederlanders in Expeditie Robinson 2018, onder wie YouTuber Nienke Plas, zanger Jody Bernal, presentator Toine van Peperstraten en zangmonument Corry Konings.

Weer:

Donderdag is het wisselend bewolkt met buien. Lokaal kan het ook eerst onweren. Het wordt 18 tot 21 graden. De wind wordt noordwest.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 18°C 12°C W 3 Zaterdag 20°C 11°C ZW 3 Zondag 20°C 13°C ZW 4 Maandag 20°C 13°C W 4 Dinsdag 22°C 14°C ZW 4

