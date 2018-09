Staking beveiligers | Oranjevrouwen dicht bij WK

Je kan je ook inschrijven voor onze ochtendnieuwsbrief. We vertellen je dan dagelijks (behalve op zondag) rond 7.00 uur per e-mail wat het nieuws wordt, wat er die nacht is gebeurd en wat andere media deze ochtend melden. Weten wat de dag brengt? Inschrijven kan hier.

Staking beveiligers door heel Nederland

Beveiligers door heel Nederland leggen het werk neer voor een goede cao Particuliere Beveiliging. De staking duurt van 00:00 tot 23:59 uur. Er wordt onder meer gestaakt in asielzoekerscentra, bij Shell Moerdijk, de Vrije Universiteit Amsterdam en Rotterdam The Hague Airport. De reden van de stakingen zijn de stukgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao voor de bijna 30.000 beveiligers in Nederland. Vorige week bereikten de vakbonden wel een akkoord met Schiphol en de beveiligingsbedrijven op Schiphol, nadat beveiligers hadden gedreigd met een 24-uursstaking op de luchthaven.

Oranjevrouwen kunnen zich plaatsen voor WK van volgend jaar in Frankrijk

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman heeft aan een punt tegen Noorwegen genoeg om een ticket voor het mondiale eindtoernooi veilig te stellen. De wedstrijd in Oslo begint om 17.00 uur. Drie jaar geleden in Canada was Nederland er ook bij op het WK en toen werd de regerend Europees kampioen in de achtste finales uitgeschakeld.

Uitspraak in procedure voormalig xtc-handelaar tegen erfgenamen van Willem Endstra

Van Essen wil een voorlopig getuigenverhoor bewerkstelligd krijgen. Van Essen zegt dat hij miljoenen - deels verdiend met de handel in xtc - bij Endstra heeft geïnvesteerd. Dat geld wil hij terug, maar de erven geven niet thuis en menen dat de vordering van Van Essen elke grond mist. Aan de hand van het voorlopig getuigenverhoor wil Van Essen hardmaken dat hij recht heeft op zijn miljoenen. De rechtbank wees het verzoek eerder af, het hof beoordeelt de kwestie in hoger beroep.

Tweede pro-formazitting over moord op Milica van Doorn

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 47-jarige verdachte Hüseyin A. ervan dat hij in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in zijn woonplaats Zaanstad de toen negentienjarige Milica heeft verkracht en met messteken om het leven heeft gebracht. Het slachtoffer werd half ontkleed gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld. De geruchtmakende zaak bleef jarenlang onopgelost, totdat een DNA-verwantschapsonderzoek vorig jaar leidde naar A. Hoewel hij zelf had geweigerd DNA-materiaal af te geven, kwam de politie hem via een familielid op het spoor.

En verder:

- Is het twintig jaar geleden dat zoekmachine Google werd gelanceerd.

- Wordt er door politieagenten in Den Haag actiegevoerd voor een betere cao.

- Is de bekendmaking nominaties van de Gouden Kalveren 2018.

TV-tip: Steenrijk, straatarm

20:30-21:30 uur op SBS 6: De twee families die van huis, budget en dagelijks leven ruilen in Steenrijk, straatarm gaan zien of geld gelukkig maakt. Bastiaan van Schaik en zijn partner trekken de eerste aflevering de broekriem flink aan. De familie Steur ondervindt hoe het is om op de rode loper te staan.

Weer:

Vooral in het zuiden begint de dag dinsdag lokaal met dichte mist. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Bij deze buien kan onweer voorkomen en het kan lokaal flink plenzen. De maxima liggen tussen 22 graden aan de kust en 25 tot lokaal 27 graden dieper landinwaarts. Ook woensdag en donderdag is het wisselend bewolkt en er blijft kans op buien.

