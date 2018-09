Dit is wat we weten over de aanslag op Amsterdam Centraal

De negentienjarige man stak twee willekeurige mensen neer op het station.

De aanval vond plaats rond het middaguur, in de Westtunnel van het station. S. zou eerst hebben rondgewandeld voordat hij een mes uit zijn tas pakte en passanten neerstak. Twee Amerikaanse toeristen zijn zwaargewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Ze zijn wel aanspreekbaar.

Politieagenten waren snel ter plaatse.

Een ooggetuige meldt aan RTL Nieuws dat de politie binnen een halve minuut ter plaatse was. Een agent heeft de verdachte in zijn onderlichaam geschoten, waarbij S. niet levensgevaarlijk gewond is geraakt.

De man noemt als motief het beledigen van de islam in Nederland.

Uit de eerste verklaringen van de verdachte blijkt volgens de politie dat S. een terroristisch motief had voor zijn daad. De Afghaanse man, die een Duitse verblijfsvergunning heeft, zou bewust naar Amsterdam zijn afgereisd met het plan iets uit te voeren.

Hij is van mening, meldt het Openbaar Ministerie op basis van zijn verklaringen, dat in Nederland 'de profeet Mohammed, de Koran, de Islam en Allah' veelvuldig worden beledigd. Hij noemde daarbij onder PVV-leider Geert Wilders. Er is geen enkele aanwijzing dat S. met anderen heeft samengewerkt, aldus het OM.

De man zou niet bekendstaan als moslimextremist.

S. stond volgens de Duitse autoriteiten niet bekend als moslimextremist. Zijn woning in Rheinland-Pfalz is doorzocht op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Hierbij zijn gegevensdragers als harde schijven en usb-sticks in beslag genomen.

De hulpdiensten rukten massaal uit (foto: ANP).

S. is maandag voorgeleid.

Het voorarrest is daarbij verlengd met veertien dagen. Volgens de rechter-commissaris zijn er voldoende bewijzen om de man langer vast te houden. Redenen voor de verlenging van het voorarrest zijn het vluchtgevaar, de geschokte rechtsorde, de vrees voor herhaling en het onderzoeksbelang.

Er komen geen extra maatregelen na de aanslag.

Volgens Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV), past "deze verwerpelijke daad helaas in het huidige dreigingsbeeld". Daardoor ziet Schoof geen aanleiding tot extra maatregelen.

Burgemeester Femke Halsema 'hoopt dat Amsterdammers doorgaan met hun leven'.

In een gesprek met de stadszender AT5 zegt Halsema dat de dreiging hetzelfde blijft en dat ze hoopt dat Amsterdammers 'gewoon' doorgaan met hun leven. Volgens de burgemeester zijn de Amsterdamse autoriteiten goed voorbereid op een dergelijke gebeurtenis en blijkt dat ook uit de reactie van vrijdag.