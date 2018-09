Nieuwsupdate: Gewonden in Chemnitz | Politieactie bij Utrecht Centraal

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Achttien gewonden bij betogingen in Duitse stad Chemnitz

Onder de gewonden zijn drie politieagenten. Naar schatting achtduizend felle tegenstanders van migranten en migratie hielden een betoging. Onder hen ook veel rechtsextremisten. De betoging werd voorafgegaan door een grote demonstratie van zo'n drieduizend mensen gericht tegen extreemrechts en tegen rechtse populisten die vreemdelingenhaat aanwakkeren. Er zijn circa veertig strafbare feiten gepleegd, inclusief mishandelingen en vernielingen.

Verstappen door tijdstraf naast podium, slechte dag Ferrari op Monza

Lewis Hamilton van het team van Mercedes won de Grand Prix van Italië zondag en zette daarmee een stap richting zijn vijfde wereldtitel. Sebastian Vettel bezorgde Ferrari een slechte dag door in de eerste ronde in een duel met Hamilton te spinnen. Verstappen leek op weg naar het podium, maar kreeg een tijdstraf na contact met Valtteri Bottas.

Peuter overleden na val van vierde verdieping in Utrecht

Het ongeluk met de tweejarige jongen gebeurde bij een wooncomplex aan de Gasperilaan in de wijk Kanaleneiland-Noord. Volgens de politie is er geen sprake van een misdrijf. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Henk Kuipers overgeplaatst naar zwaarbeveiligde inrichting

Voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers is per direct overgeplaatst van de gevangenis in Leeuwarden naar de zwaarbeveiligde EBI in Vught. Dit gebeurde na een anonieme tip dat er uitbraakplannen zouden zijn. Zijn advocaat heeft het over ''treiteren". Volgens hem is er geen sprake van een uitbraakpoging.

Ajax wint moeiteloos uitduel met 'angstgegner' Vitesse

De Amsterdammers stonden in Arnhem na twintig minuten al met 0-3 voor en wonnen uiteindelijk met 0-4. Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar maakten de doelpunten voor Ajax.

Dit wordt het nieuws van 2 september

Actie politie bij station Utrecht Centraal

Er wordt van 7.00 tot 10.00 uur een ''cordon'' aangelegd door politievakbond ACP. Reizigers kunnen alleen nog via de cordons naar binnen of buiten en moeten dan ook rekening houden met mogelijke vertraging. De acties zijn niettemin publieksvriendelijk van aard, zo is met de gemeente afgesproken. Politiemensen voeren actie voor een betere cao en omdat zij door hoge werkdruk onvoldoende kunnen instaan voor de veiligheid.

Verdachte van steekpartij Amsterdam Centraal voorgeleid

De rechter-commissaris bepaalt of Jawed S. langer blijft vastzitten voor de steekpartij op Amsterdam Centraal. Uit de eerste verklaringen van de verdachte blijkt dat hij een terroristisch motief had. De slachtoffers zijn willekeurig gekozen. De twee zwaargewonden liggen nog steeds in het ziekenhuis.

Tv-tip: RTL Late Night met Twan Huys

22:30-23:45 uur op RTL 4: Het maakt voor Twan Huys niet uit of hij Willem Holleeder, Robbie Williams of Mark Rutte voor zich heeft. Hij stelt zijn vragen wel. Of RTL Late Night het goede programma voor hem is, daar kunnen we na maandagavond zelf over oordelen.

Het weer in Nederland

Maandag blijft het vooral bewolkt en er kan een bui vallen. Soms breekt ook de zon door en dan wordt het 22 tot 24 graden. De wind waait uit noordoost tot noord en wordt matig, 3 of 4 Bft. Ook dinsdag en woensdag wisselen wolken en zon elkaar af en zijn buien mogelijk. 's Middags blijft het 20 tot 25 graden. Later in de week gaat de temperatuur waarschijnlijk naar beneden.

