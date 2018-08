Nieuwsupdate: Eis veertien jaar tegen Jos de G. | Dreiger aanslag voorgeleid

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Veertien jaar cel geëist in hoger beroep tegen Jos de G.

G. wordt ervan verdacht in 1995 de vijftienjarige Nicole van den Hurk te hebben verkracht en gedood. Volgens justitie is er bewijs dat de 51-jarige verdachte de tiener om het leven heeft gebracht door "geweld tegen het hoofd" en dood te steken. De G. zei tijdens een eerdere zitting dat hij niet meer wist waar hij was ten tijde van de dood van Van den Hurk. De man is veroordeeld voor meerdere verkrachtingen, waardoor hij in 2001 ook tbs opgelegd heeft gekregen.

Politie wil maandagochtendreizigers bij station Utrecht Centraal hinderen

De agenten gaan in een linie bij het treinstation staan. Reizigers kunnen dan alleen via openingen in de linie naar binnen en buiten en moeten dan ook rekening houden met vertraging. De politiebonden voeren al wekenlang cao-acties, omdat ze vinden dat er te weinig capaciteit is om alle taken goed uit te kunnen voeren. De keuze voor Utrecht Centraal moet volgens de politiebond worden gezien als een statement voor alle stations van Nederland. Andere steden komen volgens hen ook aan de beurt.

20 procent Syriërs die vanuit de Turkije-deal Nederland in willen, te radicaal of conservatief

Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die tegen de gelijkheid voor man en vrouw zijn. Dat zegt Paul van Musscher, chef vreemdelingenzaken en migratiecriminaliteit bij de politie. De politie, de immigratiedienst en opvangorganisatie COA onderzoeken of een vluchteling bij Nederland past. Dan wordt onder meer gekeken of iemand extremistische ideeën heeft, oorlogsmisdaden heeft begaan of zich niet aan wil passen aan de Nederlandse samenleving. Van Musscher geeft aan dat mensen die zeggen dat hun kinderen in gescheiden klassen moeten zitten, niet worden toegelaten.

Dit wordt het nieuws van 30 augustus

Man die in Den Haag werd opgepakt voor het dreigen met een aanslag op Geert Wilders voorgeleid

De 26-jarige man had een filmpje op Facebook gezet waarin hij zou hebben gezegd dat hij in Den Haag was om een aanslag te plegen op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. De reden daarvoor was de cartoonwedstrijd die Wilders heeft georganiseerd over de profeet Mohammed.

Tv-tip: Het Italiaanse dorp: Ollolai

21.30-23.30 uur op RTL 4: Het leek een buitenkans van jewelste: een huis op Sardinië regelen voor de lieve somma van 1 euro. Dat het halve dorp op instorten stond, vertelde RTL er maar even niet bij. Toch startten vijf stellen met de verbouwing van hun leven. De serie zou vandaag eigenlijk eindigen, maar gaat in september gewoon door.

Het weer in Nederland

Donderdag schijnt nu en dan de zon. Vooral in het oosten en noordoosten valt een enkele bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Vrijdag verandert er weinig aan de temperatuur bij opnieuw 18 tot 20 graden. Lokaal valt wel een enkele bui, vooral in het noordwesten van het land. In het weekend is het droog met op zaterdag maxima tussen 20 en 23 graden, zondag kan het regionaal zomers warm worden met veel ruimte voor de zon.

Het weer op vakantie

Het is op de meeste plaatsen in het zuiden van Europa nog altijd echt zomer. De zon schijnt donderdag veelvuldig en het is vaak 30 tot 35 graden. In het noordoosten van Spanje kan een enkele bui vallen en ook in de bergen in het zuiden van Italië is het niet helemaal droog. Wat Italië betreft geldt dat ook voor de Dolomieten, want daar ligt nog een storing met meer wolken en buiige regen. Oostenrijk deelt in die malaise, maar in Zwitserland knapt het al weer op. Vanaf de Balkan tot in Turkije is het ronduit zonnig en is van buien al helemaal geen sprake.

Vrijdag is de kans op buien groter in het noorden en midden van Italië en dat heeft ook een temperend effect op de temperatuur. Spanje heeft tussen Madrid en Barcelona een regen- of onweersbui, terwijl Griekenland en Turkije het droge en zonnige weer behouden.

