Nieuwsupdate: John McCain overleden | Max Verstappen op podium Spa

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Amerikaanse senator en oorlogsheld John McCain (81) overleden

Eerder deze week besloot McCain zich zich niet langer medisch te laten behandelen voor zijn hersentumor.

Belgische politie houdt Nederlander aan voor doodschieten agent in Spa

Volgens Belgische media zou de Nederlander zijn aangehouden in een bos bij Spa. De verdachte zou zijn gefilmd door bewakingscamera's. De toedracht van het incident is nog onduidelijk.

Verstappen voor het eerst op podium in 'thuisrace', Vettel wint GP België

De Nederlander eindigde als derde achter winnaar Sebastian Vettel en WK-leider Lewis Hamilton op het circuit van Spa-Francorchamps.

Feyenoord boekt op bezoek bij Heerenveen doelpuntrijke zege

De Rotterdammers wonnen in het Abe Lenstra Stadion met liefst 3-5. Feyenoord stond vlak na rust op een comfortabele 0-4-voorsprong door doelpunten van Jens Toornstra (4e en 45e minuut), Robin van Persie (15e minuut) en Tyrell Malacia (47e minuut).

Dit wordt het nieuws van 26 augustus

Rechter doet uitspraak over bedreigen verschillende politici

Een 26-jarige verdachte zou driemaal e-mails met bedreigingen naar premier Mark Rutte hebben gestuurd. Daarnaast zou hij van 25 september tot 4 oktober vorig jaar de Tweede Kamerleden C.J. Schouten, E. Dijkgraaf, R. Raemakers en W.P.H.J. Peters hebben bedreigd met een terroristisch misdrijf.

Rapport over sociaaleconomische gezondheidsverschillen verschijnt

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) presenteert een perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland. Hierin gaan de auteurs in op 35 jaar beleid en inspanning rond de levenstijl van lager en hoger opgeleiden.

CBS komt met cijfers over autokilometers

In de rapportage wordt onder meer gekeken naar het aantal kilometers dat in 2017 in personenauto's en zakelijke auto's werd afgelegd. Ook wordt er gekeken naar welke brandstof hierbij werd gebruikt. In 2016 reden Nederlandse automobilisten een recordaantal kilometers, in totaal kwam dat neer op 118,5 miljard kilometer, een stijging van 2,2 procent ten opzichte van 2015.

Mogelijk eerste massasprint in Vuelta

In de derde etappe van de Ronde van Spanje krijgt de Nederlandse Lotto-Jumbo-sprinter Danny van Poppel mogelijk voor het eerst de kans om mee te doen om de ritzege. Met een relatief vlak tweede deel van de etappe is er een kans op een massasprint, al is dat absoluut geen zekerheid.

Tv-tip: Mr. Frank Visser doet uitspraak

20.30-21.30 uur op SBS6: Mr. Visser reist af naar Lelystad waar Conny wordt geteisterd door buurvrouw Tilly die opzettelijk afval in haar tuin gooit en met haar ‘kattengejank’ geluidsoverlast veroorzaakt.

Het weer in Nederland

Maandagochtend regent het. Later op de dag breekt vanuit het westen de zon weer door. 's Middags valt er plaatselijk nog een bui, op de meeste plaatsen is het dan droog. Het wordt 18 tot 22 graden.

Komende 5 dagen Max Min Wind Maandag 19°C 14°C ZW 4 Dinsdag 22°C 12°C ZW 2 Woensdag 22°C 13°C W 2 Donderdag 20°C 15°C NW 3 Vrijdag 20°C 11°C W 3

Het weer op vakantie

De sneeuw die in de nacht naar zondag in de Alpen viel, zal maandag weer snel verdwijnen. Het zomerweer breidt zich snel weer uit richting grote delen van Europa waardoor het bijvoorbeeld in Oostenrijk en Duitsland maandag overal weer 20 tot 25 graden zal worden. Alleen in het noordwesten en noorden van Duitsland is het minder fraai, want daar valt enige tijd regen.

In het zuiden van Europa, en daar rekenen we Zuid-Frankrijk ook bij, blijft het maandag schitterend weer met volop zon en weinig wind. In de meeste vakantieregio’s zijn de temperaturen aangenaam met maxima van 25 tot 30 graden.

In de zuidelijke helft van zowel Portugal als Spanje wordt het heet met temperaturen van 35 tot 40 graden. Het gevaar voor bosbranden blijft daar dus zeer hoog. Lokaal kan daar door de warmte ook een onweersbui ontstaan. In Griekenland verwachten we maandag enkele buien, met name op het vasteland en de eilanden langs de westkust. De Griekse eilanden aan de kant van Turkije houden droog weer met flink wat zon.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.