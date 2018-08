Nieuwsupdate: Kamer wil geen vaccinatieplicht kinderen | Akkoord cao Ryanair

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Oproep aan buren die verdachte in zaak-Nicky Verstappen nog hebben gezien

Brech wordt verdacht van de moord op Nicky Verstappen in 1998, maar hij is onvindbaar sinds februari. Woensdag vertelden buren van Brech hem in april nog gezien te hebben bij de woning van zijn moeder in de Haembuckerstraat.

Ryanair bereikt akkoord over cao met Ierse piloten na overleg van 22 uur

Wat er precies is afgesproken, is nog niet bekend. De leden van de vakbond moeten het akkoord nog wel goedkeuren. Het afgelopen jaar hebben piloten en het cabinepersoneel al meerdere malen actiegevoerd in verschillende Europese landen.

Meerderheid Kamer wil dat kinderopvang niet-ingeënt kind mag weigeren

Het weigeren van kinderen die niet ingeënt zijn is binnen de huidige wetgeving niet mogelijk. D66, VVD, CDA, SP en PvdA willen daar verandering in brengen. D66 wil een wetsvoorstel indienen om dit wel mogelijk te maken. Volgens D66-Kamerlid Rens Raemakers wordt de ernst van kinderziektes onderschat.

Glennis Grace door naar halve finale America's Got Talent

De Amsterdamse kreeg genoeg stemmen van het Amerikaanse publiek om de volgende ronde te bereiken. Tijdens de bekendmaking van de uitslag, waarin het ging tussen Grace en comedian Samuel J. Comroe, riep presentatrice Tyra Banks om dat beide acts door waren.

Dit wordt het nieuws van 24 augustus

Patholoog Van de Goot getuigt in Maleisië in zaak-Ivana Smit

Patholoog Frank van de Goot, die een tweede sectie verrichtte op het lichaam van de in Maleisië omgekomen Ivana Smit, zal worden gehoord door de Coroner's Court in Kuala Lumpur. Er worden in een speciale procedure in Maleisië verschillende betrokkenen gehoord om te achterhalen of de achttienjarige Nederlandse door een misdrijf om het leven is gekomen. Van de Goot onderzocht het lichaam van Smit op verzoek van de nabestaanden.

Pro-formazitting in zaak gestolen politiekleding

Drie mannen uit Utrecht van achttien, negentien en twintig jaar worden ervan verdacht dat ze in februari 54 pakketten met onder andere politiekleding en andere politieattributen hebben gestolen. De mannen reden als koerier in een busje waarin de pakketten werden vervoerd. Ook werden vuurwapens en explosieven aangetroffen bij hun arrestatie.

Constitutioneel hof Zimbabwe oordeelt over aangevochten verkiezingsuitslag

De Zimbabwaanse kiescommissie had zittend president Mnangagwa begin augustus uitgeroepen tot winnaar van de verkiezing. Hij kreeg 50,8 procent van de stemmen en won daarmee de verkiezingen. Maar de oppositie denkt dat er gefraudeerd is tijdens de verkiezingen en heeft de uitslag daarom aangevochten.

Uitmarkt van start in Amsterdam

De hoofdstad vormt vrijdag het toneel voor de aftrap van het nieuwe culturele seizoen. Er wordt groots uitgepakt met drie dagen muziek, cabaret en dans. Er zijn ongeveer 300 optredens op 25 verschillende locaties in de stad.

Tv-tip: The Voice Senior

20.30-22.30 uur op RTL 4: In dit nieuwe seizoen van The Voice Senior is het de taak aan 65-plussers om de coaches van hun zangtalenten te overtuigen. Naast Gerard Joling en Gordon, die samen een coachduo vormen, strijden ook Marco Borsato, Angela Groothuizen en Ilse DeLange om de beste zangers van de talentenjacht in hun team te krijgen.

Het weer in Nederland

Vooral in het zuiden en oosten van het land begint de dag bewolkt. Later op de dag is het op de meeste plaatsen afwisselend bewolkt en zonnig. Wel vallen er ook van tijd tot tijd ook buien en richting de avond neemt de kans op meer neerslag toe. Het wordt 17 tot 20 graden.

Het weer op vakantie

De komende dagen weet koude lucht uit de poolstreken steeds verder Europa binnen te dringen. Een lagedrukgebied zorgt in Scandinavië, maar ook op de Britse Eilanden en in de Benelux voor veel buien. Met name aan zee en langs grote wateren kan het onweer gepaard gaan met stevige buien.

In het zuidoosten van Frankrijk, in de Alpenlanden, het oosten van Duitsland en in Polen is warme, vochtige en vooral instabiele lucht aanwezig. Vrijdag worden in deze regio’s diverse regen- en onweersbuien verwacht, lokaal ook met hagel en windstoten. Ook in Noord-Italië en op Sicilië vallen onweersbuien.

Rustiger en vooral droog weer vinden we in Portugal, grote delen van Spanje en in het zuidoosten van Europa. Daar is het zonnig en tropisch warm.

