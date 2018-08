Nieuwsupdate: Nieuwe aardbevingen Lombok | Peuter verdronken in Duinrell

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Dodental overstromingen India verder opgelopen

Autoriteiten in India zeggen dat er nu zeker 350 mensen om het leven zijn gekomen door de zware overstromingen die het land teisteren. De overstromingen zijn het gevolg van extreme moessonregens. De weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat op veel plaatsen geen elektriciteit is en ook verloopt de communicatie moeizaam. Er zijn mogelijk een miljoen mensen ontheemd geraakt.

Indonesische eiland Lombok opnieuw getroffen door aardbevingen

De bevingen van zondag, met een magnitude van 6.3 en 6.9, heeft meerdere gebouwen doen instorten. Voor zover bekend zijn er geen dodelijke slachtoffers gevallen. In het gebied zijn in de afgelopen dagen meerdere bevingen gemeten. Lombok werd twee weken geleden ook al getroffen door een beving met een magnitude van 6.9, waardoor meer dan vierhonderd mensen om het leven kwamen.

Peuter verdronken in sloot attractiepark Duinrell

Het driejarige meisje werd zondagmiddag al enige tijd vermist in het attractiepark in Wassenaar. Om die reden was er veel brandweer op de been in het park. Ook werd een politiehelikopter ingezet om het kind te vinden. Toen het meisje uiteindelijk was gevonden, werd tevergeefs nog eerste hulp verleend.

Feyenoord boekt zege op Excelsior

Feyenoord heeft in eigen huis met 3-0 gewonnen van Excelsior. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst steeg door deze eerste zege van het seizoen naar de elfde plaats op de ranglijst, met drie punten achterstand op de koplopers AZ en PSV. De doelpunten kwamen van Robin van Persie, Jeremiah St. Juste en Jan-Arie van der Heijden.

Dit wordt het nieuws van 20 augustus

Griekenland staat financieel weer op eigen benen

Na ruim acht jaar financiële steun uit Europa staat Griekenland maandag officieel weer op eigen benen. Het heeft de Europese landen miljarden gekost om Griekenland er financieel weer bovenop te helpen. Het land kan nu weer zelf geld lenen op de kapitaalmarkt en laat inmiddels een bescheiden economische groei zien.

Tweede toetsperiode voor gedupeerde leerlingen VMBO Maastricht

Verschillende leerlingen van het VMBO in Maastricht beginnen aan hun tweede toetsperiode. De toetsen die ze maken moeten er voor zorgen dat ze alsnog een vmbo-diploma kunnen halen. Meer dan 350 leerlingen kregen eind juni te horen dat hun schoolexamens ongeldig waren verklaard vanwege tekortkomingen bij de schoolexamens.

Reünies families Noord- en Zuid-Korea

Leden van tientallen families die na het uitbreken van de Korea-oorlog jaren gescheiden van elkaar moesten leven, worden weer bij elkaar gebracht. Veel van deze personen zijn al meer dan negentig jaar oud. Het is voor hen waarschijnlijk een van de laatste kansen om hun familieleden weer te zien voor ze overlijden. De reünies volgen op de historische top van Noord- en Zuid-Korea. Sinds die top zijn de spanningen tussen beide landen enigszins afgenomen.

Schoolvakanties voorbij in regio Zuid

Kinderen in de regio Zuid moeten maandag weer naar school. Het is de eerste regio in Nederland waar de scholen weer starten. Leerlingen van de regio Midden hebben nog een week vakantie en in de regio Noord beginnen de scholen weer op 3 september.

Tv-tip: Het roer om

22.30-23.35 uur op RTL4: Ondanks de economisch instabiele situatie in Griekenland verhuizen Andie en Marie Cox naar Kreta om daar een gastenverblijf te runnen. Dat gaat niet zonder slag of stoot en levert ook niet direct financiële voorspoed op.

Het weer in Nederland

Het is maandag overwegend bewolkt met heel af en toe ruimte voor de zon. In de ochtend kan ook nog een enkele bui vallen. Bij een matige wind wordt het 20 tot 24 graden.

Het weer op vakantie

In het zuiden van Frankrijk schijnt de zon volop. Wel kan er in de Franse Alpen en op Corsica later op de dag een (onweers)bui vallen, mogelijk met hagel en windstoten. In het noorden van Frankrijk is er meer bewolking en valt er af en toe lichte regen.

In Spanje en Portugal kan heel lokaal ook een onweersbui ontstaan, maar op de meeste plaatsen blijft het droog bij volop zon en hoge temperaturen die ruim boven de 35 graden uit kunnen komen. Ook in Italië is het vrijwel overal tropisch warm, maar er ontstaan vooral in het zuiden en het uiterste noorden (onweers)buien. Hierbij kan lokaal veel regen vallen in korte tijd, vooral op Sicilië.

Ook op de westelijke Balkan vallen buien. In Griekenland en Turkije blijft het wel droog bij veel zon en hoge temperaturen. Op de Griekse eilanden kan het flink waaien.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.