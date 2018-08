Nieuwsupdate: Elco Brinkman verlaat politiek | Dodental Genua opgelopen

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Italianen herdenken slachtoffers ongeluk brug Genua, dodental verder opgelopen

Het dodental na het instorten van de hangbrug in Genua eerder deze week, is verder opgelopen naar 42. Tijdens een speciale dienst zijn de eerste slachtoffers inmiddels herdacht. Ook zijn al enkele begrafenissen geweest. Reddingswerkers denken dat ze inmiddels alle mensen hebben gevonden die sinds het ongeval werden vermist.

Voormalig secretaris-generaal van de VN Kofi Annan overleden

Annan, die tachtig jaar oud geworden is, was van 1997 tot 2006 secetaris-generaal van de Verenigde Naties (VN). In 2001 kreeg hij samen met de VN de Nobelprijs voor de Vrede voor het streven naar een "beter georganiseerde en vreedzame wereld". Annan overleed in een ziekenhuis in Bern in het bijzijn van zijn kinderen en vrouw na een kort ziekbed.

Dodental overstromingen India loopt verder op

Het dodental van de zware overstromingen in India is verder opgelopen naar 324. Aanleiding voor de overstromingen zijn de aanhoudende moessonregens. Lokale autoreiten zeggen dat het gaat om de ergste overstromingen in jaren. Naast de honderden doden zijn er ook honderdduizenden mensen dakloos geraakt.

CDA-coryfee Elco Brinkman verlaat de politiek

Brinkman, nu nog Eerste Kamerlid en fractievoorzitter, verlaat de politiek na de komende verkiezingen voor de Eerste Kamer in 2019. Brinkman wil plaats maken voor een nieuwe generatie en meer tijd doorbrengen met zijn familie. Brinkman was voor zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook was hij lange tijd CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Dit wordt het nieuws van 19 augustus

Werkbezoek van staatssecretaris Keijzer en bedrijven aan Brazilië

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gaat samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen naar São Paulo, het economische en financiële centrum van Brazilië. Tijdens het bezoek zullen verschillende overeenkomst worden gesloten tussen bedrijven. Keijzer reist daarna door naar een internationale top in Argentinië over de digitale economie.

Start van de hadj

De hadj, die duurt tot en met 23 augustus, gaat zondag van start. De hadj is de belangrijkste islamitische bedevaart waar elk jaar miljoenen mensen aan deelnemen. De hadj trekt altijd veel mensen, want iedere moslim wordt geacht de bedevaart minstens eenmaal in zijn leven te doen. Voorwaarde is wel dat ze daar fysiek en financieel toe in staat zijn.

Feyenoord jaagt op eerherstel

In de tweede speelronde van de Eredivisie jaagt Feyenoord zondag op eerherstel. De Rotterdammers, die donderdag door AS Trencín werden uitgeschakeld in de Europa League, spelen in De Kuip om 14.30 uur tegen stadgenoot Excelsior. Feyenoord ging vorige week ten onder tegen De Graafschap en staat dus nog op nul punten in de Eredivisie. De andere wedstrijden van zondag zijn FC Utrecht-PEC Zwolle (aftrap 12.15 uur), FC Emmen-AZ (14.30 uur) en Heerenveen-Vitesse (16.45 uur).

Tv-tip: The Grand Budapest Hotel

23.25-1.00 uur op NPO2: De conciërge van een statig logement kampt tussen de twee wereldoorlogen met vergane glorie, maffe gasten en de diefstal van een kostbaar schilderij. De film speelt zich af in een enorm hoog tempo met soms lange, maar droogkomische dialogen.

Het weer in Nederland

Het is zondag in het hele land bewolkt. Vooral in het westen is er kans op een bui. Het kan, afhankelijk van de bewolking en regen, 23 tot 26 graden worden.

Het weer op vakantie

In Frankrijk, Spanje en Portugal blijft het vrijwel overal droog en zonnig. In Portugal en het zuiden van Spanje is het erg warm. In Italië ontstaan 's middags op veel plaatsen onweersbuien, met kans op hagel, windstoten en veel regen in korte tijd. Ditzelfde geldt voor de Alpenlanden, de westelijke Balkan en Roemenië. Elders is het vaak droog en zonnig bij temperaturen die doorgaans boven de 30 graden uitkomen.

In Engeland en Scandinavië vallen door de invloed van een lagedrukgebied verspreid buien. In het noorden van Scandinavië waait het daarbij flink. In het zuiden van Duitsland en Polen vallen enkele buien, mogelijk met onweer. Elders in Centraal-Europa is het wisselend bewolkt en meestal droog bij 28 tot 32 graden.

