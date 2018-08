Nieuwsupdate: Record serie warme dagen | Blok wil praten met Suriname

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Minister Blok wil in gesprek met Suriname

Minister Blok heeft vrijdag gezegd dat hij graag in gesprek wil met Suriname over zijn omstreden uitspraken. Blok noemde Suriname eerder onder andere een 'failed state'. Premier Rutte voegde er later op de dag aan toe dat hij geen problemen ziet voor het aanblijven van Blok. "Als je een fout maakt, dan moet je die rechtzetten. Dat heeft hij gedaan", aldus Rutte.

Man uit studentenverenging Delft gezet na heimelijk filmen op toilet

De Delftse studentenvereniging Virgiel heeft een student geroyeerd die opnames had gemaakt in het damestoilet van de sociëteit. De man heeft na een confrontatie met feiten bekend dat hij verantwoordelijk was voor de actie. Het is nog niet duidelijk of de gefilmde vrouwen aangifte zullen doen. Dat laat de vereniging aan henzelf.

Spanje staat stil bij aanslagen van een jaar geleden

Het Spaanse koninklijk paar en nabestaanden van de slachtoffers hebben tijdens een speciale dienst stilgestaan bij de terroristische aanslagen die vorig jaar gepleegd werden in Barcelona en Cambrils. Bij de aanslagen kwamen zeventien personen om het leven en raakten meer dan honderd mensen gewond. Ondanks een oproep om dit niet te doen, werd het bezoek van de koning aan Barcelona aangegrepen om politieke standpunten te verkondigen.

Record van serie warme dagen verbroken

Het was vrijdag de 51e warme dag op rij. Dat zorgde ervoor dat een eerder record van het aantal warme dagen op een rij uit 2003, gesneuveld is. Het is pas de tweede keer sinds de start van de weermetingen in 1901 dat er zo lang achter elkaar sprake is van officieel warme dagen.

Man uit Schiedam opgepakt om dreiging aanslag na dood Willie Dille

De politie heeft vrijdag bekendgemaakt dat een man die heeft gedreigd om een aanslag te plegen, is opgepakt. De man uit Schiedam zou deze aanslag naar eigen zeggen plegen als er geen "drastische maatregelen" zouden volgen op de dood van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille. Zij pleegde vorige week zelfmoord, mogelijk onder invloed van een groepsverkrachting waar zij het slachtoffer van zou zijn geweest.

Dit wordt het nieuws van 18 augustus

Russische president Poetin reist naar Duitsland voor ontmoeting met Merkel

De Russische president Poetin spreekt met bondskanselier Angela Merkel in haar officiële buitenverblijf, het slot van Meseberg gelegen in de buurt van Berlijn. Dit tweegesprek is het eerste dat ze in Duitsland houden sinds de betrekkingen bekoelden in 2014 na de Russische annexatie van de Krim en de opstand in het oosten van Oekraïne.

Van der Weijden zwemt Elfstedentocht alleen

Zwemmer Maarten van der Weijden begint, in tegenstelling tot eerdere plannen, zaterdag in zijn eentje aan de Elfstedentocht die hij gaat zwemmen. De gemeenten waardoor Van der Weijden gaat zwemmen en de organisatie van het evenement hebben besloten dat andere mensen niet met hem mee mogen zwemmen vanwege gezondheidsgevaren door de kwaliteit van het water.

Landskampioen PSV hoopt op tweede zege in Eredivisie

In de Eredivisie staan vier wedstrijden op het programma. Landskampioen PSV hoopt op bezoek bij Fortuna Sittard (20.45 uur) de tweede zege op rij te boeken. Ajax hoopt zich tegen VVV-Venlo vanaf 18.30 uur juist te revancheren voor het puntenverlies in de eerste speelronde tegen Heracles Almelo (1-1). Ook NAC Breda-De Graafschap en Heracles-ADO Den Haag worden gespeeld.

Tv-tip: Het Prinsengrachtconcert

21.20-22.30 uur op NPO2: Arthur en Lucas Jussen zijn dit jaar de hoofdgasten op het Prinsengrachtconcert. De broers treden op met sopraan Laetitia Gerards en violist Daniel Lozakovich. Voor Lucas is het niet de eerste keer dat hij op het ponton in de Prinsengracht zit. In 2006 speelde hij een nummer mee met Lang Lang.

Het weer in Nederland

Het is zaterdag in grote delen van het land bewolkt en her en der kan er ook wat regen vallen. In het zuiden is een tegengesteld beeld; daar is er wel veel ruimte voor de zon. Het wordt 21 tot 24 graden.

Het weer op vakantie

In een groot deel van Frankrijk schijnt de zon flink, maar in de Provence en de Languedoc-Roussillon kunnen stapelwolken tot een onweersbui uitgroeien. In Spanje en Portugal schijnt de zon ook op veel plaatsen. In het oosten van Spanje kan een regen- of onweersbui ontstaan en op Ibiza, Mallorca en Menorca is het ook instabiel met kans op buien.

In Italië zijn verspreid in het noorden een paar onweersbuien mogelijk. Verder naar het zuiden is het zonovergoten op de meeste plaatsen. De zon heeft de beste papieren in Griekenland en Turkije. Het wordt op de meeste plaatsen warmer dan 30 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.