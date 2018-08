Nieuwsupdate: Watertekort houdt aan | Explosief gevonden in Amsterdam

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Soullegende Aretha Franklin overleden op 76-jarige leeftijd

Aretha Franklin leed al sinds 2010 aan kanker. Ze overleed in haar woning in de Amerikaanse stad Detroit. Franklin won achttien Grammy's in haar leven. Ze gold voor velen als de beste zangeres aller tijden. In een verklaring laat de familie weten te rouwen om het verlies van "de matriarch en de rots van de familie".

Opnieuw explosief aangetroffen in Amsterdam

In de nacht van woensdag op donderdag is in de Voetboogstraat een explosief aangetroffen. Het is het zoveelste incident in de hoofdstad. De wijde omgeving van de locatie waar het explosief gevonden werd, is lange tijd afgezet geweest. De politie onderzoekt de zaak.

Watertekort onveranderd groot

De regenval van de afgelopen tijd heeft er niet voor kunnen zorgen dat het watertekort is afgenomen. Wel is het waterpeil in bepaalde polders en in het IJsselmeer iets gestegen. Er hoeft daarom minder water te worden ingelaten. Wel is er nog steeds een toename van blauwalg en botulisme.

OM stopt strafrechtelijk onderzoek naar Julio Poch

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft afgelopen mei een brief gestuurd naar de ex-piloot van Transavia, waarin staat dat het strafrechtelijk onderzoek naar hem tot een einde is gekomen. Dit besluit van het OM volgt op de eerdere vrijspraak van Poch in Argentinië. Hij werd verdacht van misdaden tegen de menselijkheid.

Economische groei houdt aan, wel bijgesteld

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft becijferd dat de economische groei voorlopig aanhoudt. Toch zal de groei iets minder groot zijn dan eerder verwacht werd. Voor dit jaar wordt een groei van 2,8 procent voorzien, in 2019 komt de groei naar verwachting uit op 2,5 procent. Wel zijn zaken als de economische situatie in Italië en de Brexit risicofactoren.

Dodental na instorten brug Genua bijgesteld

Italiaanse autoriteiten hebben het dodental na het instorten van de brug in Genua bijgesteld van 39 naar 38. Ondanks de bijstelling wordt niet uitgesloten dat er nog lichamen onder het puin gevonden zullen worden. Ondertussen is bekend geworden dat de EU Italië meermaals heeft aangespoord meer geld te investeren in infrastructuur.

Dit wordt het nieuws van 17 augustus

Spanje staat stil bij aanslagen 2017

Barcelona en enkele andere Catalaanse plaatsen herdenken dat de regio een jaar geleden werd getroffen door terroristische aanslagen. Daarbij werden 16 mensen gedood en vielen circa 140 gewonden. Veel nabestaanden zullen aanwezig zijn bij een sobere herdenkingsplechtigheid op de La Rambla in Barcelona.

Broers voor de rechter in Suriname vanwege ronselen voor IS

Twee Nederlandse broers staan in Suriname voor de rechter op verdenking van het ronselen van mensen voor terreurorganisatie IS. Het tweetal zou ook mensen in België en Nederland hebben willen ronselen. Een van de broers die vastzit op verdenking van deelname aan terrorisme, wordt gezien als het brein van Islamitische Staat in Suriname.

Lowlands van start

In Biddinghuizen worden weer duizenden festivalgangers verwacht voor alweer de 26e editie van Lowlands. De camping van Lowlands is donderdagavond al om 18.00 uur opengegaan. Lowlands legt de nadruk naar eigen zeggen op hiphop en elektronica. Grote namen die optreden zijn onder anderen Dua Lipa, Gorillaz en Kendrick Lamar.

Senioren kunnen weer terug naar complex in Breukelen na eerdere brand

De 120 bewoners van een seniorencomplex in Breukelen waar eind juli een grote brand woedde, kunnen weer terug naar huis. Ze moesten het pand allemaal verlaten vanwege de rookschade. Bij de brand raakten twaalf senioren gewond. Enkelen van hen hebben enige tijd in verpleeghuizen moeten doorbrengen. De brand onstond in een motor van de zonnewering van een van de appartementen.

Tv-tip: The Shining

20.30-23.00 uur op SBS9: Jack Torrance trekt zich met zijn vrouw en zoontje terug in een afgelegen hotel om ongestoord aan zijn boek te kunnen werken. Weg van de gewelddadige uitbarstingen die zijn verleden teisteren. Maar zijn zoontje weet wel beter. Want de helderziende Danny beseft dat de boze geesten die door het hotel waren het op zijn speciale gave gemunt hebben.

Het weer in Nederland

Vanuit het westen trekken de wolken vrijdag het land uit. Richting de middag verdwijnen ook de meeste wolkenvelden uit het oosten. Als de wolken zijn verdwenen, laat de zon zich regelmatig zien. Het wordt 21 tot 24 graden.

Het weer op vakantie

In Frankrijk vallen de buien vrijdag vanaf de Vogezen via de Alpen, de Drôme en de Ardèche tot in de Pyreneeën. Noodweer wordt overigens niet verwacht. Elders in Frankrijk is het zonnig.

In Spanje moet vooral in de oostelijke provincies rekeningen gehouden worden met regen en onweer. Ook op Ibiza en Mallorca kan een stevige bui vallen. In Italië is de paraplu nodig in de buurt van de Alpen en vanaf grofweg Florence tot aan Napels. Griekenland en Turkije hebben te maken met veel zon.

