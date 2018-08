Nieuwsupdate: Storing op Schiphol | Italië wil vertrek beheerder brug Genua

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Vertragingen op Schiphol door storing luchtverkeersleiding

Problemen bij de luchtverkeersleiding hebben ertoe geleid dat er korte tijd geen vluchten konden landen en vertrekken vanaf luchthaven Schiphol. Het vliegverkeer werd vrij snel weer opgestart, al was het aantal vluchten na de start beperkt. Passagiers hebben een groot deel van de dag nog last gehad van vertragingen.

Dodental na instorten brug Genua loopt op, regering wil vertrek beheerder

Het dodental na het instorten van een brug in de Italiaanse stad Genua is opgelopen tot 39. Inmiddels is duidelijk geworden dat omwonenden van het rampgebied voorlopig niet naar huis kunnen. De Italiaanse regering houdt de beheerder van de brug verantwoordelijk voor het ongeval. De regering wil dat de directie opstapt, maar de bestuurders denken daar zelf voorlopig nog niet aan.

Man veroordeeld voor mishandeling Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft een 27-jarige man veroordeeld tot twee jaar cel voor het mishandelen van twee homoseksuele mannen in Amsterdam. Drie andere verdachten in de zaak werden eerder dit jaar al door de rechtbank veroordeeld. Zij kregen straffen tot veertig maanden cel.

BNNVARA in het gelijk gesteld in kort geding over opnamen DENK-Kamerlid

Het BNNVARA-programma De Nieuws BV hoeft opnamen van gesprekken over de nepnieuwscampagne van de politieke partij DENK niet te verwijderen. Volgens de rechter is er geen sprake van een breuk van de beslotenheid van de fractiekamer, omdat DENK de journalisten daar zelf uitgenodigd had. Ook is de rechter van mening dat de belangen van de journalisten zwaarder wegen.

Defensie betaalde advocaatkosten Marco Kroon

Het ministerie van Defensie heeft advocaatkosten voor militair Marco Kroon betaald. De kosten werden gemaakt in een zaak over drugs- en wapenbezit. Het ministerie heeft hiermee van de eigen regels afgeweken. Hoewel de zaak draaide om het privéleven van Kroon, werden de kosten toch betaald. Volgens Defensie is Kroon door toekenning van de hoogste militaire onderscheiding "ondanks zichzelf" een bekende persoon geworden en leidde dit tot publiciteit. Daarom is in dit geval besloten van de regels af te wijken.

Dit wordt het nieuws van 16 augustus

Centraal Planbureau komt met koopkrachtcijfers

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceert de zogeheten concept-Macro Economische Verkenning. Daarin staan onder meer de laatste koopkrachtcijfers, die belangrijk zullen zijn in de aanloop naar Prinsjesdag. In maart zag het CBP de mediane koopkracht voor alle huishoudens voor volgend jaar stijgen met 1,6 procent.

Grens opnieuw belangrijk gespreksonderwerp bij Brexit-gesprekken EU en VK

Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU spreken weer met elkaar over de Brexit. Tijdens de bijeenkomsten staat opnieuw de situatie rond de grens tussen Noord-Ierland en Ierland op de agenda. In de afgelopen weken spraken steeds meer partijen uit dat de Britten de EU waarschijnlijk zonder een akkoord zullen verlaten. "Er staan nog grote kwesties open", zei de Fransman Michel Barnier, die namens de EU onderhandelt met het VK.

Feyenoord en Vitesse in actie in Europa League

Feyenoord en Vitesse komen in actie in de Europa League. Het wordt voor beide ploegen een hels karwei om de play-offs van het tweede Europese bekertoernooi te bereiken. Feyenoord moet in de return in eigen huis tegen AS Trencín een 4-0-nederlaag wegpoetsen, terwijl Vitesse in de return op bezoek bij FC Basel een 0-1-nederlaag ongedaan moet maken. Feyenoord-AS Trencín en FC Basel-Vitesse worden om respectievelijk 20.30 uur en 20.00 uur afgetrapt.

CBS komt met cijfers over verdrinkingen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert cijfers over het aantal verdrinkingen in 2017. De cijfers maken niet alleen duidelijk hoe oud de vorig jaar verdronken personen waren, maar bijvoorbeeld ook waar ze vandaan kwamen. In 2016 was sprake van een daling van het aantal verdrinkingen van personen met een migratieachtergrond. Dit jaar zijn al een paar mensen met een migratieachtergrond in Nederland verdronken.

Tv-tip: Wild Thailand

20.35-21.30 uur op NPO 1: Een conflict in een leefgebied dat intensief gebruikt wordt door zowel mensen als dieren, lijkt in Zuid-Thailand op de loer te liggen. Toch dansen de gebruikers op interessante wijze om elkaar heen. Zo lijken heremietkreeften een manier gevonden te hebben om producten van het lokale toerisme te benutten, terwijl jonge makaken op uitdagende locaties zoeken naar voedsel.

Het weer in Nederland

Het is donderdag in het noorden eerst nog wat bewolkt, waarna het overdag op de meeste plaatsen zonniger wordt. Het is droog, maar richting de avond is er lokaal wel kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Het wordt 22 tot lokaal 30 graden.

Het weer op vakantie

In Frankrijk begint de dag zonnig, maar in de middag bereikt een front met (onweers)buien het westen van Bretagne en trekt dan verder richting het oosten van het land.

In Spanje zorgt een klein lagedrukgebied voor pittige buien in de oostelijke helft van het land. Hierbij is kans op onweer, hagel en windstoten.

Ook in de zuidelijke helft van Italië en het westen van Griekenland vallen pittige onweersbuien. Elders rond het Middellandse Zeegebied is het zonnig en droog met tropische temperaturen.

Op de Britse Eilanden vallen buien, die aan het eind van de dag ook het westen van de Benelux bereiken. Een lagedrukgebied ten westen van Noorwegen zorgt voor onstabiel weer in een groot deel van Scandinavië. In Finland blijft het wel droog en zonnig.

Ook in Centraal-Europa schijnt de zon geregeld, al kan er 's middags hier en daar een lokale bui vallen.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.