Nieuwsupdate: Flinke economische groei | Veel doden bij brugramp Genua

Tientallen doden door instorten brug in Genua

De brug, die over een industrieterrein in de Italiaanse havenstad liep, brak ongeveer halverwege doormidden. Aan de brug werden werkzaamheden verricht. Volgens ooggetuigen reden tientallen voertuigen over de brug toen deze instortte. Hulpdiensten halen nog steeds mensen onder het puin vandaan. Gevreesd wordt dat het dodental verder zal oplopen.

Reddingsschip met migranten mag toch aanleggen in Maltese haven

Het schip Aquarius werd eerder deze week door zowel Italië als Malta geweigerd. Ondertussen hebben verschillende EU-landen, zoals Luxemburg en Frankrijk, beloofd de vluchtelingen van Malta over te zullen nemen. Zo zouden alleen al tientallen vluchtelingen naar Spanje en Portugal gaan. De reddingsacties van de Aquarius in de Middellandse Zee maken veel internationale reacties los.

Man rijdt in op barricades nabij Brits parlement

Het incident deed zich dinsdagochtend even na 8.30 uur Nederlandse tijd voor. De bestuurder heeft meerdere personen geschept. Twee personen zijn door de aanrijding gewond geraakt. De man is aangehouden op verdenking van het plegen van een terroristisch misdrijf. De Britse antiterreureenheid onderzoekt de zaak ook.

Nederlandse economie laat opnieuw sterke groei zien

In het tweede kwartaal was er sprake van een versnelde economische groei. De economie groeide met 0,7 procent ten opzichte van het kwartaal daarvoor. Er zijn vooral meer investeringen op het gebied van gebouwen en infrastructuur. Consumenten gaven 2 procent meer uit dan een jaar eerder. Mensen kochten vooral meer auto's en elektrische apparaten.

Hoeveelheid uv-straling door zon groter dan ooit

Volgens het RIVM is in juli de grootste hoeveelheid schadelijke uv-straling gemeten sinds de start van de metingen in 1994. De gemeten hoeveelheid was vorige maand een kwart groter dan het gemiddelde van de maand juli over de afgelopen 25 jaar.

Dit wordt het nieuws van 15 augustus

Nationale herdenking slachtoffers Nederlands-Indië

Zoals gebruikelijk wordt op 15 augustus stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ook dit jaar worden de slachtoffers van de Japanse bezetting herdacht bij het Indische Monument in Den Haag. Schrijver Geert Mak geeft een toespraak over het leven van zijn vader die aan de Birmaspoorweg werkte. Bij de herdenking is premier Mark Rutte ook aanwezig.

Rechter spreekt zich uit in zaak mishandeling homo's in Amsterdam

De rechter doet uitspraak in de zaak die draait om de mishandeling van twee homoseksuele mannen in Amsterdam. De slachtoffers hoorden in juni 2017 een man een telefoongesprek voeren. Op het Damrak voegden drie personen zich bij de man die had gebeld. Zij sloegen en schopten het oudste slachtoffer. Hij raakte enige tijd buiten bewustzijn en verloor meerdere tanden. Er zijn in de zaak straffen tot vijf jaar geëist.

Uitspraak in kort geding BNNVARA en DENK

De rechter in Amsterdam doet uitspraak in het kort geding tussen BNNVARA en DENK over het gebruik van bronmateriaal. Het radioprogramma De Nieuws BV van BNNVARA meldde in juni van dit jaar dat de politieke partij DENK een nepnieuwscampagne plande. BNNVARA heeft uitspraken van Kamerlid Farid Azarkan tijdens een voorgesprek gebruikt in de uitzending, terwijl daar volgens DENK geen toestemming voor was gegeven.

Het weer in Nederland

De woensdag begint bewolkt, maar later op de dag komt er steeds meer ruimte voor de zon. Wel zijn er dan ook stapelwolken aanwezig. Lokaal blijft echter wel een kleine bui mogelijk. Het wordt 20 tot 27 graden.

Het weer op vakantie

Een buiengebied trekt de komende dagen vanuit Italië over delen van de Balkan en Griekenland. Daar zijn nu en dan pittige regen- en onweersbuien mogelijk, soms met hagel en windstoten. Ook in het oosten van Spanje zien we de komende dagen de kans op regen- en onweersbuien toenemen. Elders rond het Middellandse Zeegebied is het zonnig en droog met tropische temperaturen.

In West- en Midden-Europa zien we vooral donderdag en vrijdag buien. Op de Britse Eilanden vallen vaker buien. De temperaturen liggen op de meeste plaatsen tussen 25 en 29 graden. In Scandinavië is het de komende dagen wisselvallig.

