Nieuwsupdate: Turkse lira blijft dalen in waarde | Migrantenschip geweigerd

Het belangrijkste nieuws van vandaag

Opnieuw schip met migranten geweigerd door Malta en Italië

Het reddingsschip Aquarius, met 141 migranten aan boord, heeft aan Europese landen het verzoek gedaan om te mogen aanleggen. In juli weigerden Italië en Malta een schip met migranten aan te laten meren. Volgens de Italiaanse regering is het Verenigd Koninkrijk echter verantwoordelijk voor de acties van Aquarius, omdat het schip onder die vlag vaart.

Automobilist overleden na aanrijding met trein in Groningse Scheemda

De 78-jarige man zat tijdens het ongeval alleen in de auto. De politie doet onderzoek naar het incident. Het is het zoveelste ongeluk op een onbewaakte spoorwegovergang in korte tijd. Eind juli stelde de Onderzoeksraad voor Veiligheid nog dat de overheid de onbewaakte overgangen moet aanpakken.

Kinderbescherming voorziet achterstand in ontwikkeling als Armeense kinderen worden uitgezet

De Kinderbescherming heeft de zorgen geuit tijdens het hoger beroep dat draait om de uitzetting van de kinderen en hun moeder, die in 2008 naar Nederland zijn gekomen. De moeder streed al die tijd voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning, maar kreeg die niet. De Kinderbescherming ziet nu dus gevaren voor de ontwikkeling van de kinderen, maar volgens de landsadvocaat zijn er voldoende mogelijkheden voor opvang en zorg.

Turkse lira daalt verder in waarde

Na de eerdere dalingen van dit weekend, is de Turkse lira maandag opnieuw minder waard geworden. De munt is sterk in waarde gedaald door uitlatingen van de Turkse regering over het economisch beleid. Ook nieuwe door de VS aangekondigde heffingen hadden een negatief effect op de koers. Mogelijk komt de Turkse regering op korte termijn met een plan om de koers van de munt te stutten.

'Soullegende Aretha Franklin (76) ligt op sterven'

Franklin is ernstig ziek. Volgens meerdere bronnen zouden familieleden al afscheid nemen van de soulzangeres. Ze lijdt sinds 2010 aan alvleesklierkanker. In de afgelopen jaren moest ze meerdere keren concerten afzeggen vanwege gezondheidsproblemen.

Dit wordt het nieuws van 14 augustus

CBS komt met uitstootcijfers CO2

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert hoeveel CO2 in het tweede kwartaal uitgestoten is. In het eerste kwartaal was in Nederland sprake van een grotere CO2-uitstoot dan in het jaar ervoor. Deze toename was volgens het CBS te wijten aan een koude winter. Als die buiten beschouwing wordt gelaten, was overigens nog steeds sprake van een stijging van 1,1 procent. In het vorige kwartaal viel op dat nutsbedrijven minder uitstoot realiseerden dan voorheen.

Belangrijke wedstrijd voor Ajax

Ajax speelt dinsdagavond een van zijn belangrijkste wedstrijden van het seizoen. De Amsterdammers verdedigen in de derde voorronde van de Champions League in eigen huis het 2-2-gelijkspel van vorige week op bezoek bij Standard Luik. De winnaar van het tweeluik tussen Ajax en Standard speelt in de play-offs tegen Slavia Praag of Dinamo Kiev om een plekje in de groepsfase van de Champions League. Ajax-Standard Luik begint dinsdagavond om 20.30 uur.

Rechtbank doet uitspraak in zaak mishandeling achtjarige jongen

De zaak draait om ouders die een achtjarige jongen jarenlang verwaarloosd zouden hebben. Ze zouden hem ook regelmatig in een kist hebben opgesloten. De jongen werd vorig jaar zwaar vermagerd aangetroffen op een camping in Winterswijk. De rechter zal dinsdag bepalen of de Duitse ouders een straf zullen krijgen. De officier van justitie heeft vijf jaar tegen ze geëist.

Tv-tip: Say yes to the dress Benelux

20.30-21:00 uur op TLC: Stylist en presentator Fred van Leer trapt af met de Benelux-editie van Say yes to the dress. Er zit een aantal bijzondere verhalen in dit seizoen. In deze aflevering zien we de veertigjarige Peggy die op haar zestiende werd uitgehuwelijkt in Syrië. Nu trouwt ze eindelijk met iemand van haar eigen keuze.

Het weer in Nederland

Er is dinsdag vooral in de ochtend kans op neerslag. Later op de dag verdwijnt de kans op regen en wordt het droog. De wolken trekken weg waardoor er op sommige plaatsen ook ruimte is voor de zon. Het wordt 21 tot 24 graden.

Het weer op vakantie

Een front met regen- en onweersbuien trekt de komende dagen vanuit West-Europa naar Oost-Europa. Met name in de landen aan en rond de Middellandse Zee kan dit front plaatselijk voor zware regen- en onweersbuien zorgen. Voor het front uit wordt het de komende dagen tropisch warm met veel zon. De hoogste waarden worden in Zuidoost-Europa gehaald. Lokaal kan het ruim 40 graden worden.

In West- en Zuidwest-Europa is het de komende dagen op de meeste plaatsen droog. De zon laat zich af en toe zien, maar de temperaturen lopen wel sterk uiteen. In Spanje en Portugal is het tropisch warm met maxima tot 38 graden. In grote delen van Frankrijk, Duitsland en de Benelux is het koeler, maar word het regionaal wel 25 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.