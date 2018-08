Nieuwsupdate: Recordaantal zomerse dagen | Hervatting Brexit-gesprekken

Het belangrijkste nieuws van vandaag

VS-ambassadeur wil dat Britten uit atoomakkoord met Iran stappen

De Verenigde Staten dringen er bij monde van ambassadeur Woody Johnson op aan dat het Verenigd Koninkrijk het Amerikaanse voorbeeld volgt en uit het atoomakkoord met Iran stapt. De ambassadeur stelt dat er op deze manier samen kan worden opgetreden tegen de dreiging vanuit Iran.

Nederlandse vrouw overleden in Australië

Een 27-jarige vrouw uit Nederland is omgekomen bij een aanrijding in de Australische stad Melbourne. De vrouw werd geschept toen ze op haar fiets reed. De bestuurder van de auto is na het incident gevlucht. De auto waarin hij reed, was een week eerder gestolen. Er loopt nog een onderzoek naar het incident.

Nu al recordaantal zomerse dagen in 2018

Nederland heeft dit jaar een recordaantal zomerse dagen gehad. Om officieel van een zomerse dag te spreken, moet er in De Bilt minstens 25 graden Celsius gemeten worden en dat gebeurde zondag voor de 51e dag dit jaar. De laatste keer dat dit gebeurde, was in 2006.

Jongen overleeft ernstig vliegtuigongeluk in Indonesië

Bij een vliegtuigongeluk in de Indonesische provincie Papoea zijn acht mensen om het leven gekomen. Alleen de negende inzittende, een twaalfjarige jongen, heeft de crash overleefd. De jongen was bij kennis toen hij werd gevonden, maar heeft wel enkele botten gebroken en is naar het ziekenhuis gebracht.

Feyenoord verrassend onderuit bij De Graafschap

Feyenoord is uitermate slecht begonnen aan de Eredivisie. De Rotterdammers verloren met 2-0 op bezoek bij De Graafschap. Fabian Serrarens en Stef Nijland waren verantwoordelijk voor de doelpunten op De Vijverberg. Feyenoord beëindigde de wedstrijd met negen man na rode kaarten (twee keer geel) voor Eric Botteghin en Jean-Paul Boëtius.

Dit wordt het nieuws van 13 augustus

Brexit-onderhandelaars hervatten gesprekken

Onderhandelingsteams van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hervatten de gesprekken over de Brexit. De partijen namen in juli een paar weken vrij om te reflecteren. De nieuwe gesprekken, die wekelijks plaatsvinden, moeten ertoe leiden dat er in oktober een terugtrekkingsakkoord ligt en een politieke verklaring over de toekomstige (handels)relatie.

Hoger beroep over asielaanvraag Armeense kinderen

Het hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter dat de asielaanvraag van twee Armeense kinderen uit Amersfoort opnieuw moet worden beoordeeld. De rechter vond dat de belangen van de kinderen bij de beoordeling van de asielaanvraag bekeken hadden moeten worden. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers blijft erbij dat de aanvraag correct is behandeld.

Tv-tip: The Equalizer

20:30-23:10 uur op RTL7: Agent Robert McCall (Denzel Washington) is een voormalig geheim agent die zich kosteloos inzet voor het schoonhouden van de buurt. Met harde hand pakt hij in New York dieven, verkrachters, moordenaars en drugsdealers aan.

Het weer in Nederland

Maandag trekken opnieuw buien over het land. Er is kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. De zon laat zich vooral in de middag zien. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 graden in het oosten. De zuidwestenwind is matig, aan zee vrij krachtig. Ook dinsdag blijft het vrij wisselvallig.

Het weer op vakantie

Vakantievierders in Zuid-Europa zitten ook deze dagen weer goed. Alleen in Frankrijk wordt maandag een dipje verwacht. Buien trekken vanaf de oceaan het land in en bepalen een groot deel van de dag het weerbeeld.

Met name in het zuiden en zuidoosten kunnen de buien fel uitpakken. Er is kans op hagel, onweer en lokaal veel water. Dinsdag herstelt het weer zich snel in Frankrijk en kan ook daar weer genoten worden van prima zomerweer.

Elders rond de Middellandse Zee is het maandag prima weer met veel zon en temperaturen ruim boven de 30 graden. Op veel plaatsen kan het 30 tot 35 graden worden. Dinsdag kan in de noordelijke helft van Italië een aantal pittige onweersbuien vallen.

